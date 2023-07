Mit Vorsicht zu genießen

Neun Neuzugänge! Das gab es beim SC Retz schon lange nicht mehr. Bei acht Abgängen in dieer Übertrittszeit allerdings verständlich. Ein großer Umbruch also in der Weinstadt und große Fragezeichen, ob die Mannschaft besser oder schlechter geworden ist. Nach dem schlechtesten Ergebnis seit vielen, vielen Saisonen liegt die Latte aber zumindest nicht allzu hoch.

Auf dem Papier lesen sich die Neuen äußerst vielversprechend, ein höchst interessanter Mix aus Alt und jung. Egal, ob talentierter Youngster wie Justin Mwatero oder gestandenem Ex-Profi wie Andreas Strapajevic, Neo-Coach Andreas Haller, Sektionsleiter Werner Mischling und Co. haben es geschafft, alle Baustellen zu schließen. Wohlgemerkt, auf dem Papier.

Denn eines ist trotz des guten ersten Eindrucks klar: Schlägt der Verletzungsteufel wieder zu, so wie im Herbst 2022, dann stehen die Retzer vor denselben Problemen wie anno dazumal. Denn trotz neun Neuer: Viel breiter ist der Kader der Grün-Weißen nicht geworden.