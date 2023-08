Mostviertler gefordert

Startschuss! Nächste Woche ist es so weit: Die 1. Landesliga geht in die neue Saison. Und zwei Teams halten die Mostviertler Fahnen in der höchsten NÖ-Liga hoch: der SCU Kilb und der UFC St. Peter/Au. Beide Teams vereint: Nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben!

In Kilb wurde es die vergangenen Jahre immer wieder brenzlig und im Sommer ist der Kader noch jünger geworden. Für die Elf von Trainer Milan Vukovic spricht aber die Entwicklung der Mannschaft im vergangenen Frühjahr, speziell im starken Finish.

St. Peter muss sich als Aufsteiger erst behaupten – und das doch verändert gegenüber der Meistersaison, weil vor allem Stefan Stradner und Qerim Idrizaj ersetzt werden mussten. Dafür scheint dem UFC mit der Last-Minute-Verpflichtung von Stürmer Mario Saraf ein Glücksgriff gelungen zu sein. Und die Aufstiegseuphorie ist nie zu unterschätzen.

Kilb wie St. Peter werden gefordert sein. Beide haben aber das Zeug, die Mostviertler Fahnen hochzuhalten.