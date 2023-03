Peinliche Betteltour

Ein großes Renommée ist‘s wahrlich nicht, wenn die Amateurabteilung eines Profiklubs kurz vor knapp auf Herbergsuche gehen muss – und schließlich ihr „Heimspiel“ gegen Zwettl nicht in der Sportstadt St. Pölten, sondern 30 Kilometer entfernt in Atzenbrugg austragen muss. Mit vier Dutzend Besuchern hielt sich die Zuschauerkulisse erwartungsgemäß im Rahmen. Was bleibt: Null Punkte, vor allem aber eine peinliche Episode für den SKN.

Nicht nur die Wertschätzung für die Jungwölfe, die auf „Last-Minute-Betteltour“ gehen mussten, um spielen zu können, wirft Fragen auf. Sondern auch die Vorgeschichte: Wie kann‘s sein, dass die u.a. mit öffentlichen Mitteln adaptierte Traisenbau-Arena in Stattersdorf nach einem milden Winter nicht über einen landesligatauglichen Rasen verfügt? Zumal reihum von Traisen bis Getzersdorf auf natürlichem Grün getestet wird. Der SKN wird gut daran tun, diese Frage aufzulösen.

Keine Nachrichten aus 1. Landesliga mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden