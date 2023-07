Reichlich Sprengkraft

Eigentlich ist so eine Mitgliederversammlung eine eher unaufgeregte Angelegenheit, zumal bereits im Vorfeld klar ist, wie die personellen Veränderungen aussehen werden. Beim SC Wiener Neustadt lag in der Vorwoche allerdings Elektrizität in der Luft: Das lag allerdings nicht an den neuen Gesichtern in der Führungsebene, die Fortuna-Herren wurden milde wohlwollend zur Kenntnis genommen, sondern an all den aufgestauten Themen, die die SC-Mitglieder seit Jahren auf dem Herzen haben. Bei dieser Versammlung wurde im offiziellen Rahmen ausgesprochen, was sonst nur am Fan-Stammtisch debattiert wird.

Was das für den neuen Vorstand heißt: Welpenschutz gibt's bei einem Verein mit dieser Größenordnung ohnehin nicht – und aufgrund der aufgebrauchten Geduld der Mitglieder schon gar nicht. Denn die nächste Versammlung kommt bestimmt. Wie sie sich die „wütende Meute“ vom Hals halten können? Mit sportlichem Erfolg, daran führt kein Weg vorbei.