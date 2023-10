Es war vielleicht die bisher härteste Partie von Aufsteiger Korneuburg in der 1. Landesliga. Die Rede ist vom Weinviertel-Derby gegen Retz, seit Jahren eine der besten NÖ-Mannschaften im Unterhaus. Nach einem packenden und sehr intensiven Spiel, das leistungsgerecht 1:1 endete, kann festgehalten werden, dass die Schalkhammer-Elf diese Reifeprüfung bestanden hat.

Und es spricht für die Mannschaft, dass die Stimmung danach nicht nur wegen des verschossenen Elfmeters von Lorenz Grabovac eher säuerlich war. Es blieb das Gefühl zurück, dass auch ein Sieg diesmal nicht unverdient gewesen wäre. Spielerisch hatten die Gäste definitiv Vorteile.

Die meisten anderen Vereine hätten einen Punktegewinn in der Weinstadt in den letzten Jahren lautstark gefeiert. Nicht so Korneuburg. Warum? Weil man um die eigene Stärke Bescheid weiß und einmal mehr gezeigt hat, dass man in dieser Liga nicht nur angekommen ist, sondern auch völlig zurecht an der Tabellenspitze steht.