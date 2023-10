Spreu vom Weizen

Zugegeben, so ein richtiges „Derby“ ist Gloggnitz gegen Kottingbrunn nicht — damit die „Derbywoche“ aber funktioniert, wird dem Duell dieser Titel „ehrenhalber“ verliehen. An der Bedeutung in der Tabelle ändert es sowieso nichts. Ähnlich wie das Scheiblingkirchner Duell mit Wiener Neustadt ist die Partie für den Neunkirchner Bezirksvertreter ein absolutes Schlüsselspiel.

Gloggnitz kann mit einem Sieg weiterhin das Spitzenduo im Fernrohr behalten, sich vielleicht mit ein wenig Schützenhilfe der Konkurrenz sogar noch näher an Schrems und Korneuburg heranschieben. Damit wären die Gloggnitzer ihrer Rolle als Mitfavorit endlich gerecht.

Scheiblingkirchen hat die Chance in einem durchaus emotional besetzten Duell mit dem Lokalrivalen aus der „Nachbarschaft“ den holprigen Saisonstart ein kleines Pflaster zu verpassen. Außerdem würden die drei Punkte den endgültigen Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle für den USV bedeuten.