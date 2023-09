Stärke in der Breite

Spielmacher Lukas Grill krank, Abwehrchef Viktor Okolo ebenfalls außer Gefecht, Ex-Regionalliga-Kicker Mathias Gruber langzeitverletzt, Mittelfeldstratege Raphael Pirollo rekonvaleszent nur auf der Bank — die Gloggnitzer Ausfälle hätten zum „Sudern“ eingeladen, doch davon war in den letzten Wochen wenig zu hören. Denn die Gloggnitzer haben in dieser Saison ein Ass im Ärmel, das in der Vergangenheit bzw. vor allem in der vergangenen Saison nicht ausgespielt werden konnte: die Breite im Kader. Da fehlen vier Stammspieler bzw. Leistungsträger und die Gloggnitzer behalten in zwei Schnittpartien gegen Wiener Neustadt und St. Peter die Oberhand, schaffen es dadurch, weiterhin in den luftigen Höhen des Tabellenspitzenfelds mitzusegeln.

Bei so viel Qualität in der Breite braucht es auch den richtigen Mann an der Seitenlinie, der die ganzen Befindlichkeiten moderiert — Levent Sengül ist diese Rolle definitiv zuzutrauen, sein Ansehen in der Mannschaft und im Verein ist dabei ein starker Pfand.