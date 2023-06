Von wegen Champions!

Es hätte ein unvergessliches Erlebnis werden sollen für mehr als 2.000 Nachwuchsfußballer aus ganz Europa. Und unvergesslich war's tatsächlich, was bei der Champions Trophy abgelaufen ist. Aber halt ganz und gar nicht im Sinne der Kids — und der Organisatoren. Die Marke Champions Trophy hat durch das Turnierchaos auf der Stadtsportanlage und den Abbruch riesigen Schaden genommen. Aber nicht nur sie — auch St. Pölten musste verbale Watsch'n einstecken.

Was schief gelaufen ist, muss in den nächsten Tagen aufgearbeitet werden. Vom Verkehrschaos bis hin zu den Unzulänglichkeiten im organisatorischen Bereich, die wenig championswürdig waren und mehr an die Kreisklasse erinnerten. Warum eine Turnierserie, die im Süden Niederösterreichs eigentlich gut funktioniert hat, bei der Premiere in St. Pölten zum Fiasko geriet? Auch diese Frage gilt's zu beantworten. Nachtreten bringt nichts. Aber eine ehrliche Analyse tut Not. Das haben sich Kinder und Trainer verdient.