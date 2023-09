Wackelige Trainerbänke

Dass beim ambitionierten 2.-Landesliga-Aufsteiger Ebreichsdorf Christopher Maucha seine Sachen packen musste, war der spektakulärste Trainerwechsel der abgelaufenen Woche.

Alleine ist Maucha – vor wenigen Wochen übrigens noch umjubelter Meistertrainer – mit seinem Schicksal keinesfalls. Zejlko Ristic in Kottingbrunn, Daniel Vladisavljevic bei den Horn Amateuren, Zolt Nagy in Aspang – alleine in der vergangenen Woche räumten rund ein Dutzend Trainer im NÖ-Unterhaus mehr oder weniger freiwillig ihren Spind.

In den Wochen davor boten die NÖ-Trainerbänke kaum mehr Halt. Zufall? Wohl nicht. Die Gründe sind bei den einzelnen Vereinen freilich individuell gelagert. Was sich allgemein sagen lässt: Der Unterhaus-Kick wird immer professioneller, zumindest, was die Gagen betrifft. Damit steigen die Ansprüche. Und die beißen sich ganz oft mit der Wirklichkeit. Wer zahlt, will Erfolge. Nur können im Fußball nicht alle gleichzeitig erfolgreich sein.