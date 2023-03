Wichtiger Sieg

Die Euros fürs Phrasenschwein sind vorprogrammiert, wenn ein Fußballexperte wieder einmal die Unterschiede zwischen Meisterschaft und Vorbereitung mit dem Schuhwerk vergleicht. Veranschaulicht wurden diese beim Saisonauftakt des SC Zwettl gegen die SKN Juniors aber wieder perfekt.

Klar, Probleme lösen sich nicht von einem auf den anderen Tag in Luft auf. Dass die Zwettler Abwehr, die seit Jänner nie ideal funktioniert hat, auch beim Frühjahrsstart stotterte, kam wenig überraschend. Das Abwehrverhalten – in Verbindung mit dem gut getimten Führungstreffer – war in Atzenbrugg aber das Zwettler Prunkstück. Weil die mentale Komponente noch mehr greift, wenn es wirklich um etwas geht.

Somit war‘s für Zwettl ein rundum gelungener Start. Ein Sieg nach schwierigen Wochen. Drei Punkte, während die Konkurrenz patzte. Und das Problemfeld Abwehr als Matchwinner nach leidenschaftlicher Vorstellung. Das alles wird die Braustädter in den kommenden Wochen noch weiter anstacheln.

