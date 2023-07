Wo Fußball Vorbild ist

Der Fußball hat, was das Finanzielle betrifft, nicht den besten Ruf. Es stimmt schon: Teils bis in die unterste Spielklasse werden im Amateurkick Gagen bezahlt, über die andere Amateursportler den Kopf schütteln.

Was die Nachwuchsarbeit betrifft, können sich andere Sportarten dafür eine Scheibe abschneiden. Beispiele gefällig? Im Tennis oder im Golf kostet jede einzelne Trainerstunde Geld. Geht's Richtung Leistungssport, müssen Eltern an ihre finanziellen Grenzen oder darüber hinaus gehen, um den Traum von der großen Karriere am Leben zu halten. Frag nach bei Dominic Thiem. Im Falle des Lichtenwörthers ging die Rechnung bekanntermaßen auf. Viele andere scheitern abseits des Rampenlichts.

Auch im Fußball ist nicht alles gratis, vor allem dann nicht, wenn es Richtung Profikarriere geht. Im Vergleich mit anderen Sportarten bleibt der Zugang aber niederschwellig. Auch das ist ein Erfolgsfaktor der Weltsportart Nummer eins. Einer, den man kopieren könnte ...