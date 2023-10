Zuerst gehen, dann laufen

Es ist etwas faul im Staate Kottingbrunn — nur Waidhofen hat weniger Punkte als die Kampfmannschaft, seit drei Wochen hat der Verein kein U23-Team mehr auf das Feld gebracht. Was die Situation erschwert: Vor der Saison erstrahlten die Titelträume in bunten Farben, die Regionalliga soll es nach jahrelanger Abstinenz wieder werden.

Bevor es tatsächlich wieder dort hin geht, hat der ASK Kottingbrunn einen großen Berg an Hausaufgaben zu erledigen: Sportlich die Konsolidierung und den Klassenerhalt. Was aber tiefer sitzt ist das Problem in der U23 — denn selbst wenn es zu einem Zerwürfnis mit einem Reserve-Trainer kommt muss der Verein so stabil und breit aufgestellt sein, um am Wochenende elf Revue-Kicker aufzustellen. Im Falle des augenscheinlich angestrebten Regionalliga-Aufstiegs müsste man ja sogar eine zweite Kampfmannschaft stellen, die deutlich mehr Aufwand als eine reine U23 ist. Obfrau Claudia Winkler hat das Problem zur Chefinnensache erklärt — zurecht.