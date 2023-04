Spratzern wirft Kottingbrunn aus dem Titelrennen

Werbung

Die Favoritenrolle war klar verteilt, alles andere als ein Kottingbrunner Heimsieg wäre im Vorfeld zu der Freitagabend-Partie eine kleine Sensation gewesen. Denn mit dem Nachzügler Spratzern kam ein Abstiegskandidat in die „Gruab'n“ - und sollte spielerisch dort auch klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Kottingbrunn dominierte das Geschehen. „Sicher die beste Leistung seit ich hier bin“, lobte Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic.

Jubeln durften allerdings nur die Gäste - Christian Hauptmann avancierte dank seinem Treffer in Minute 24 zum Goldtor-Schützen, weil es in der Kottingbrunner Hintermannschaft zunächst zu einem Stellungsfehler und dann zu einem Missverständnis kam. „Ärgerlich, wenn wir das 1:0 machen, dann rennt die Partie in eine ganz andere Richtung“, ist sich Ristic sicher.

Nach der Pause öffneten die Kottingbrunner ihr Visier endgültig, kreierten Großchance umd Großchance. Am Ende standen acht dicke Möglichkeiten in Ristic' Notizblock, allerdings keine Treffer. „Wir haben wirklich richtig gut Fußball gespielt, bis auf die Chancenauswertung kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, so der Coach. Durch die Niederlage fehlen mitterweile acht Punkte auf die Tabellenspitze. „Der Zug ist abgefahren, da brauchen wir uns nichts vormachen“, so Ristic.

„Der Sieg war höchste Eisenbahn. Wir sind kein Kanonenfutter und für mich war es nicht so eine Überraschung“, weiß Goran Zvijerac um die Stärke seines ASV Spratzern. „Bis jetzt war es das schwerste Spiel von der Intensität her und vom Gegner. Kottingbrunn war die stärkste Mannschaft von den bisherigen vier im Frühjahr. Wir hatten das Spiel in der ersten Hälfte im Griff, Kottingbrunn hat dann viel mit langen Bällen agiert und wurde ungeduldig.“

Tore: Christian Hauptmann (24.)

ASK Kottingbrunn: Fatih Bayram, Alexander Hasenöhrl, Oliver Peterseil, Mario Guttmann, Alexander Freismuth, Devran Tiskaya, Emre Babuscu, Benjamin Krombert, Benjamin Mustafic, Julian Bauer, Manuel Szupper, Stefan Staudinger, Balakiyem Takougnadi, Michael Drga, Benjamin Knessl, Ismail Tekcan, Robert Ardelean, Michael Drga (HZ. statt Mario Guttmann), Balakiyem Takougnadi (HZ. statt Alexander Hasenöhrl), Benjamin Knessl (59. statt Devran Tiskaya), Robert Ardelean (84. statt Oliver Peterseil)

ASV Spratzern: Marcel Reichmann, Sasa Markovic, Lukas Mitterwachauer, Christian Hauptmann, Arian Assim, Elias Reickersdorfer, Paul Temper, Milos Jankovic, David Budimir, Denis Krajnovic, Eron Terziu, Florian Frauendienst, Florian Benesch, Christoph Speiser, Mustafa Kanteh, Mario Gronister, Dominik Heinzl, Mustafa Kanteh (55. statt Lukas Mitterwachauer), Dominik Heinzl (65. statt Christian Hauptmann), Florian Benesch (90. statt Mustafa Kanteh)

Karten: Milos Jankovic (67. Gelb Unsportl.), David Budimir (84. Gelb Unsportl.), Denis Krajnovic (90. Gelb Unsportl.), Milos Jankovic (79. Gelb-Rot Unsportl.)