Kottingbrunn entführt drei Punkte aus Langenrohr

SV Langenrohr - ASK Kottingbrunn 0:1. Flott ging es los zwischen Langenrohr und Kottingbrunn. Beide Mannschaften gingen mit hohem Tempo ans Werk und rasch entwickelte sich eine ansehnliche Partie. Die heimstarken Gastgeber aus Langenrohr kamen immer wieder über die Flügel in die gefährliche Zone, besonders die Achse Steininger - Aue - Kleczkowski auf der rechten Seite bekamen die Gäste nur schwer unter Kontrolle und so hatten die Langenrohrer die ersten guten Möglichkeiten auf ihrer Seite. Aue, Kleczkowski und auch Dauce scheiterten allerdings aus aussichtsreichen Positionen und so blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0. Auch wenn die Tore zunächst ausblieben, das Match verlief äußerst hochkarätig, die Zuschauer kamen mehr als nur auf ihre Kosten.

Gegentor statt Elfmeter

Auch in die zweite Halbzeit starteten die Gastgeber aus Langenrohr besser und machten durchaus Druck. Bei einem Rückfallzieher von Aue in der 54. Minute hatten die Gäste Glück, dass er den Keeper genau anschoss und in der 57. und 63. Minute hätte Langenrohr nach guten Gegenstößen in Führung gehen können. Die Chancen blieben aber allesamt ungenutzt. Der Knackpunkt der Partie ereignete sich allerdings in der 72. Minute. Aue war nach dem nächsten schönen Gegenstoß nicht zu stoppen und wurde im Strafraum schlichtweg umgerannt. Der Schiedsrichter, der genau zu diesem Zeitpunkt einen Spieler zwischen sich und dem Geschehen hatte, blickte zu seinem Assistenten und ließ schließlich weiterspielen. Nur sechs Minuten später schlugen die Gäste dann eiskalt zu. Nach einem schönen Durchbruch auf der rechten Seite hatte Ardelean im Strafraum zu viel Platz, konnte unbedrängt zum Kopfball aufsteigen und das Leder zum 0:1-Endstand versenken. Die Gastgeber brauchten ein paar Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen, hatten in den letzten Minuten noch Halbchancen auf den Ausgleich, mussten sich schlussendlich aber geschlagen geben.

August Baumühlner, Trainer SV Langenrohr: „Es war ein richtig gutes Match nur leider mit dem falschen Ergebnis. Das müssen wir uns aber selber zuschreiben. Wir haben die Chancen gehabt, aber wenn du die nicht machst, dann kriegst du am Ende noch das Gegentor. Man hat aber gesehen, dass hier zwei sehr gute Teams am Werk waren.“

Anzeige Langenrohr - Kottingbrunn Kottingbrunn entführt drei Punkte aus Langenrohr . Die Gäste haben in einem intensiven Spiel mit Chancen auf beiden Seiten das bessere Ende für sich.

SV Langenrohr - ASK Kottingbrunn 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (78.) Ardelean

Karten: Marschall (87., Gelbe Karte Kritik)

SV Langenrohr: Steininger (85. Kreitzer), Marschall, Lamprecht, Rumpler (65. Zottl), Jovanovic, Geppl, Hayden, Aue, Dauce (85. Weyermayr), Fila, Kleczkowski

ASK Kottingbrunn: Peterseil, Guttmann, Krombert, Ardelean, Takougnadi, Hasenöhrl, Freismuth, Drga, Mustafic (75. Rühmkorf), Szupper, Bayram

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Timur Halefoglu