Mannersdorf holt sich Sieg im Kampfspiel

„Die Burschen wurden für ihren Kampfgeist belohnt. Endlich“, freute sich Sektionsleiter Kurt Melka nach dem Schlusspfiff. Und natürlich war auch Obmann Johannes Horvath happy: „Es war schon an der Zeit. Aber wir haben uns das verdient. Die Mannschaft hat gekämpft und den Sieg unbedingt gewollt.“

Die Partie war von Zweikämpfen geprägt. Der schwierige Boden machte spielerische Glanzlichter unmöglich. So verwundert es auch nicht, dass die erste gute Chance aus einem Weitschuss resultierte. Den ballerten die Gäste ans Kreuzeck. Wenig später meldete sich der ASK zu Wort: Demir setzte Spanel in Szene und der Führungsspieler der Hausherren zirkelte den Ball knapp am Tor vorbei. „Da hatten einige von uns schon die Arme hochgerissen“, schmunzelte Horvath.

Skacel sorgte für das Goldtor

Nach dem Seitenwechsel gab es gleich Freistoß für Mannersdorf. Der Ball wurde hoch in den Strafraum gespielt und dort war er zur Stelle: Karel Skacel schraubte sich in die Höhe und lenkte den Ball ins Eckige weiter - 1:0 für den ASK. Riesenjubel bei den Heimischen, doch jetzt begann erst der Kraftakt. Die Gäste nahmen mehr Fahrt auf und erzeugten Dauerdruck. Immer wieder landete der Ball in der Hälfte von Mannersdorf, die Defensive hat kaum Gelegenheit, um durchzuatmen. Konterchancen konnte Mannersdorf keine kreieren, ein Weitschuss von Fuchs blieb die einzige Ausbeute. Kottingbrunn hatte noch einmal einen Schuss an die Stange. Bei weiteren Schüsse war stets ein Mannersdorfer im Weg oder Keeper Thomas Dau hatte alles in Griff. „Ich war schon lange nicht mehr so nervös“, gestand Melka in der Schlussphase. Am Ende fiel aber ihm und dem gesamten ASK-Team ein Stein vom Herzen.

07.04.2023 19:30

Statistik:

ASK Mannersdorf - ASK Kottingbrunn 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (47.) Skacel

Karten: Csicsvari (43., Gelbe Karte Foul), Cica (48., Gelbe Karte Foul), Plichta (60., Gelbe Karte Kritik)Bauer (70., Gelbe Karte Foul)

ASK Mannersdorf: Csicsvari, Jech (76. Arslan), Fuchs, Zenk (68. Lazarevic), Koskinen, Skacel, Dau, Cica, Spanel (86. Eckl), Demir, Rezaie

ASK Kottingbrunn: Bayram, Peterseil, Freismuth (68. Ardelean), Drga, Mustafic (81. Tiskaya), Bauer, Knessl (50. Guttmann), Babuscu, Szupper, Tekcan (50. Hasenöhrl), Krombert

158 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Radev