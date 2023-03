Zwettl siegte in abgebrühter Manier

Das Spiel startete mit zwei Topchancen für den ASK Mannersdorf. Erst versemmelten beide Stürmer mit dem allerersten Angriff. Dann tauchte Amadeus Zenk nachCsicsvari-Flanke alleine vor dem Zwettler Keeper auf und schob die Kugel vorbei. "Da hätten wir einfach in Führung gehen müssen", schüttelte Mannersdors Obmann Johannes Horvath den Kopf. Für ihn und den ASK kam es aber ganz dick. Denn gleich im Gegenzug setzte sich Zwettls Kilian Bayer auf der linken Seite durch, tanzte noch einen Mannersdorfer aus und sein Schuss von der Strafraumgrenze senkte sich hinter Keeper Thomas Dau ins lange Eck. "Das war ein Traumtor", musste Horvath den Zauberschuss der Gäste zur Kenntnis nehmen.

Kurz vor der Pause passierte das 0:2

Die Mannersdorfer waren aber keineswegs geschockt und spielten munter weiter. Immer wieder dringt man bis zum Sechszehner der Zwettler vor, Gefahr konnte man aber keine erzeugen. Kurz vor der Pause machten dann die Gäste den Sack vorzeitig zu. Corner, ein Spieler der Hausherren köpfelt den Ball nicht aus der Gefahrenzone sondern genau vor die Flinte von David Aigner und der Zwettler hämmert das runde Leder ins Kreuzeck - 0:2!

Nach dem Seitenwechsel behielt das Gäste-Team die Oberhand. Der ASK war zwar bemüht, konnte aber keine Trendwende einleiten. Die einzige Chance hatte MilanCsicsvari bei einem Fallrückzieher in Minute 78. Diesen konnte aber der Schlussmann der Gäste entschärfen.

"Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Das war offensiv sehr griffig, wir haben gut nach vorne gespielt, uns gute Chancen erarbeitet", freute sich SCZ-Trainer Günter Schrenk über den Sieg. "In der ersten Hälfte hat das Ergebnis etwas getrügt. Da war Mannersdorf gut im Spiel, hatte auch Chancen. Vor allem im Konter. In der zweiten Hälfte waren wir aber souverän, haben den Sieg heimgespielt."

Highlights

ASK Mannersdorf - SC Zwettl 0:2 (0:2)

Samstag, 25. März 2023, Mannersdorf am Leithagebirge, 147 Zuseher, SR Andreas Gwandner

Tore:

0:1 Kilian Bayer (3.)

0:2 David Aigner (40.)

ASK Mannersdorf: T. Dau - K. Cica - M. Fuchs (HZ. R. Lazarevic), A. Zenk - A. Koskinen, K. Skacel - F. Demir, J. Hronec - M. Rezaie (72. A. Eckl) - M. Csicsvari - B. Spanel; P. Novotny, D. Shaljani, A. Winauer, J. Jech

Trainer: Peter Slosarek

SC Zwettl: D. Affengruber - M. Herrsch, D. Tokgöz - G. Schmidt (HZ. J. Herrsch) - M. Milosevic - N. Tscheppen - D. Jeschko, J. Schaupp, D. Aigner (63. J. Josic) - K. Bayer - M. Milovanovic; M. Rauch, P. Almeder, J. Vogl, M. Plazibat

Trainer: Günter Schrenk