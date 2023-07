NÖFV holt Meister auf die Bühne

An die 40 Meistermannschaften aus ganz Niederösterreich gaben sich am Samstagnachmittag in der Sportschule Lindabrunn ein Stelldichein. Unter dem Motto „Meister dank Ehrenamt“ bat der NÖ-Verband die erfolgreichen Teams auf die Bühne. „Erfolge, die ohne das Engagement der ehrenamtlichen Funktionäre nicht möglich gewesen wären“, sagt NÖFV-Präsident Hans Gartner. „Wir alle wissen, dass für einen Meistertitel - egal in welcher Spielklasse - alles passen muss.“ Und bei den NÖ-Meistern passte es in der abgelaufenen Spielzeit. Sie erhielten eine Ehrenurkunde, einen Erima-Ball sowie einen Gutschein von 11teamsports.

Der Erfolg hat viele Väter und Mütter

Landtagsabgeordneter Philipp Gerstenmayer gratulierte in Vertretung von Sportlandesrat Udo Landbauer und appellierte an die Kicker, ihrem Klub auch nach der Karriere die Treue zu halten: „Ohne Ehrenamtliche geht's einfach nicht.“ Für den einen oder anderen Schmunzler sorgte das Rahmenprogramm mit Kabarettist Bernhard Viktorin.

Unter den anwesenden Teams wurden Gutscheine für einen Trainingsaufenthalt in Lindabrunn (Wert jeweils 2000 Euro) verlost. Die glücklichen Gewinner: Lassee, Brunn und Göstling bei den Frauen sowie Stripfing, Ardagger, Himberg, Auersthal, Großkadolz, Asparn/Zaya, Enzesfeld, Aschbach, Zillingdorf, Albrechtsberg, Korneuburg und Höflein.

Unter den Gästen gesichtet: NÖFV-Ehrenpräsident Ludwig Binder, NÖFV-Geschäfsführer Heimo Zechmeister, die Vizepräsidenten Leopold Dirnegger, Hans Brait und Reinhard Litschauer, Sportkoordinator Hannes Bratschko. Durch den Nachmittag führte Gerhard Sevcik als Moderator.