Punktegleichheit: Mini-Tabelle entscheidet

So ganz intuitiv ist's nicht, das „neue“ Wertungssystem, das seit der vergangenen Saison über die Platzierungen im Amateurfußball entscheidet. Denn seit 2022 gilt österreichweit: Auf die Tordifferenz kommt's bei Punktegleichheit nicht in erster Linie an, die Reihung bestimmt nämlich eine sogenannte Kleintabelle. Und die wird beispielsweise im Online-System des NÖFV schon automatisch mitberechnet.

Vier liegen vorne: Wer ist jetzt Erster?

Zur Veranschaulichung: In der 1. Klasse Nord liegen vier Teams mit jeweils zehn Punkten vorne. Auersthal findet sich trotz der besten Torbilanz (8:1) nur auf Rang drei - hinter Hausbrunn (+6) und Eckartsau (+6). Denn bei Punktegleichheit kommt eben die genannte Kleintabelle ins Spiel. Die wird aus den gleichauf liegenden Teams „im Hintergrund“ erstellt. In diesem speziellen Fall trennten sich Eckartsau und Hausbrunn im August mit 2:2, haben also beide in der Kleintabelle einen „imaginären Zähler“ auf ihrem Konto, während Auersthal und Deutsch-Wagram aus dem Quartett noch keinen Gegner vor der Brust hatten.

Es entscheiden primär die erzielten Punkte aus den direkten Duellen der betroffenen (also punktegleichen) Teams. Ausnahme: Bei Strafverifizerungen (zB wg verschuldetem Spielabbruch, Nichtantreten) ist der entsprechende Verein auch in Kleintabelle nach hinten zu reihen.

Bei gleicher Punkteanzahl aus den direkten Begegnungen entscheidet die bessere Tordifferenz aus den direkten Meisterschaftsspielen der betreffenden Mannschaften gegeneinander.

Ist auch die Tordifferenz gleich, liegt jenes Team weiter vorne, die in den direkten Begegnungen mehr Tore geschossen hat. Gibt's auch in dieser Hinsicht einen „Gleichstand“, kommt die Tordifferenz aus allen Meisterschaftsspielen zum Einsatz. Und wenn's selbst da keinen Unterschied gibt, zählen die mehr geschossenen Tore.

Für den Fall, dass auch nach diesen Kriterien Gleichstand herrscht, geben - hintereinander - die folgenden Parameter den Ausschlag: Höhere Anzahl der Siege, dann höhere Anzahl der Auswärtssiege und als Letztes die höhere Anzahl der Auswärtstore (all das bezogen auf die Gesamtheit der Meisterschaftspartien).

Ganz schön kompliziert! Wirklich relevant ist die Regelung natürlich erst zum Saisonende. Während der laufenden Meisterschaft spielt bei der Mini-Tabelle, weil sie im Hintergrund mitberechnet wird, der Zufall bzw die Auslosung eine gewichtige Rolle. Drum sind Tabellen heutzutage - mehr denn je - Momentaufnahmen...