Jugendspektakel endet als peinliche Posse

Ein internationales Fußballfest für mehr als 2000 Jungkicker aus ganz Europa versprach das World Final der nach Eigendefinition weltgrößten Nachwuchsfußballturnierserie. Was am Wochenende herauskam? Frust, Enttäuschung und ein vorzeitig abgebrochenes Turnierspektakel. Die Eröffnung in der NV Arena verlief holprig, am Spielort in Spratzern mühte man sich redlich - doch auf der Stadtsportanlage eskalierte das Chaos.

Das Durcheinander nimmt seinen Lauf

Mit fehlenden Toren - nur ein Teil des benötigten Equipments war geliefert worden - und einem damit vom Start weg durcheinandergewirbelten Zeitplan ging's los. Ein Müllkonzept fehlte ebenso. Bald quollen die Eimer über. Trainer und Kids fühlten sich im Durcheinander alleine gelassen. Ebenso die Bewohner rund um die Stadtsportanlage St. Pölten. „Hunderte PKW kurven durch die Siedlung, stehen kreuz und quer auf den Grünflächen“, spricht ein Anrainer von Chaotentum. Das auch dadurch verursacht wurde, weil entsprechende Umleitungen und Beschilderungen der nahen Parkmöglichkeiten beim VAZ fehlten.

Stadtsportanlage gesperrt

Die Stadt St. Pölten reagierte am Samstag mit einer Sperre der Sportanlage für den als letzten Turniertag geplanten Sonntag, monierte das vom Veranstalter nicht eingehaltene Parkplatzkonzept. Inzwischen waren zahlreiche Teams schon abgereist - durch die Bank stinksauer. Von „Chaos“ bis hin zu „das schlechteste Turnier aller Zeiten“ reichte der Ärger in den sozialen Medien. Sogar ins kroatische TV brachte es das Event - „dank“ Beschwerden von Vereinsvertretern, die sich über umsonst bezahlte Anmeldegebühren gifteten.

1.800 herrenlose Hendln und ein unwürdiges Ende

Auf der Stadtsportanlage hatten mittlerweile auch die Schiedsrichter genug, warfen angesichts entnervter Trainer und aus den Fugen geratenen Spielplänen das Handtuch. Was am Ende blieb: Der Abbruch. Die „Papa Joe Sportkantine“ auf der Stadtsportanlage blieb auf 1.800 Portionen Paprikahendl und 1.000 Portionen Spaghetti sitzen, die der Gastronomiebetrieb am Sonntag quasi verschenken musste. Ein destaströses Bild, das sich der Nachwuchsfußball nicht verdient hat.

Auch der SKN St. Pölten bekam einen Teil des „Shitstorms“ ab. Zu Unrecht: Der SKN St. Pölten sei „in keiner Weise in die Organisation dieser Veranstaltung involviert“ gewesen, halten die Wölfe fest. „Der SKN St. Pölten ist Teilnehmer – aber nicht Veranstalter!“

Von den Organisatoren war bislang niemand für eine Stellungnahme erreichbar...