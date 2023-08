St. Pöltner AKA probt gegen Jungwölfe

Gegen die Akademie des WAC starten die Landeshauptstädter kommende Woche in den Ernst des Meisterschaftsalltags. Am Donnerstag stand für die U15 und die U16 noch ein „Testdoppel“ am Programm. In Lindabrunn setzten sich die AKA-Teams gegen die jeweils jahrgangsälteren Kicker des SKN St. Pölten durch. Die Wölfe betreiben ja seit Sommer offiziell ein „ÖFB-Nachwuchszentrum“ und treten in der neuen Jugend-Regionalliga an.

Die U18 des SKN musste sich der U16-AKA-Truppe mit 1:2 geschlagen geben. Jonas Riegler sorgte für den späten Siegestreffer der Akademie. Klarer verlief das Kräftemessen zwischen der AKA U15 und den um ein Jahr älteren Jungwölfen: Thiago Sieber legte mit seinem Doppelpack den Grundstein zu einem 4:0-Sieg.

Das U18-Team der AKA St. Pölten probt am Freitagnachmittag - um 14 Uhr geht's in Lindabrunn gegen die Youngsters von Honved Budapest.