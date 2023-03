SC Zwettl: Schritt für Schritt zurück zum Glück

Nach und nach nähert sich der SC Zwettl seiner Wunschform an. Gegen die SKN Juniors war der Sieg noch vor allem ein Gewaltakt der Verteidigung, gegen Spratzern Glück. Jetzt gegen Mannersdorf gelang den Braustädtern der erste Sieg nach einer überzeugenden Leistung. Auswärts gewannen die Zwettler 2:0.

„Es läuft noch nicht wie in der Hinrunde, aber wir haben sehr gute Phasen im Spiel, steigern uns kontinuierlich“, sagte SCZ-Trainer Günter Schrenk nach dem dritten Sieg in Serie. Der brachte seine Mannschaft jetzt auch zurück an die Tabellenspitze – dank etwas Schützenhilfe von Schrems und Patrick Krammer: Der Ex-Zwettler traf beim 1:1 in Ardagger für die Granitstädter.

Konter als Achillesferse

Den Ausrutscher des Herbstmeisters nutzte der SCZ am Samstag ideal aus, ging schon in der dritten Minute durch Kilian Bayer in Führung, nachdem direkt davor Mannersdorf noch eine dicke Chance nach einem Konter vorfand. Die Umschaltmomente waren eine Achillesferse der Schrenk-Elf in der ersten Hälfte. „Daher sind wir in einige Konter gelaufen, war Mannersdorf durchaus dran“, erklärte der Trainer. Die 2:0-Führung zur Pause, nachdem David Aigner in der 40. Minute noch nachgelegt hatte, sei etwas trügerisch gewesen, der Spielverlauf in Wahrheit nicht so deutlich.

Im Endeffekt war der Auswärtssieg aber gerechtfertigt. Zwettl ließ nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen, bekam auch die Konter-Anfälligkeit in den Griff. „Wenn man etwas bemängeln kann, dann dass wir den Sack nicht zugemacht haben. Die Chancen auf ein drittes oder viertes Tor wären dagewesen“, meinte Schrenk. „Ich muss der Mannschaft aber ein Kompliment aussprechen. Das war offensiv sehr griffig, wir haben gut nach vorne gespielt, im letzten Drittel gut agiert, uns einige Chancen erarbeitet.“

Aufwärtstrend schon im Training

Den positiven Trend erkannte der Coach schon unter der Woche. Er zog die Zügel im Training noch einmal an – und die Spieler dankten es mit gesteigertem Einsatz. „Die Einstellung war schon im Training sehr gut, da war Gier da, Biss. Das hat mir vor der Spratzern-Partie gefehlt“, schilderte der Trainer. „Es heißt nicht umsonst: Wie du trainierst, so spielst du auch.“

Diese Einstellung gilt es jetzt aufrechtzuhalten. Einerseits wollen die Braustädter den Platz an der Sonne nicht so schnell wieder verlassen. Andererseits kommt es am Freitag zum Duell mit dem wieder erstarkten SC Retz. Die Weinstädter sind wie der SC Zwettl im Frühjahr noch ungeschlagen, haben erst ein Gegentor kassiert. „Sie sind sehr gut in Form, hatten wie wir eine schwierige Vorbereitung, konnten das aber gut abschütteln“, sagte Schrenk. „Der neue Stürmer ist top drauf, auch Schulmeister macht wieder einen sehr guten Eindruck. Da müssen wir auf der Hut sein.“

Nicht dabei sein wird am Edelhof Retz‘ „Aggressive Leader“ Christopher Ledineg, der nach einem taktischen Foul in der Schlussphase beim 0:0 in Langenrohr Gelb-Rot sah. Schrenk: „Er wird sicher fehlen. Aber leichter wird es deshalb nicht werden. Wir wollen den Erfolgslauf unbedingt fortsetzen, Tabellenführer bleiben.“