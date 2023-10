57 NÖ-Trainer räumten ihren Stuhl

435 Herren-Kampfmannschaften spielen aktuell in Niederösterreich im Ligabetrieb. 57 von ihnen hatten zum Saisonstart im August einen anderen Trainer als aktuell. Knapp 13 Prozent der Vereine sahen sich veranlasst, ihre Trainer vor die Tür zu setzen. Einige wenige gingen aus freien Stücken.

Laschet musste nach über sechs Jahren gehen

Zuletzt erwischte es einen durchaus prominenten Vertreter seiner Zunft. Sascha Laschet wurde beim SV Leobendorf abserviert. Sechs sieglose Spiele erhöhten den Druck auf Laschet, der über sechs Jahren lang im Schatten der Burg Kreuzenstein den Takt vorgab, die 0:1-Niederlage gegen Schlusslicht Mauerwerk brachte das Fass letztlich zum Überlaufen. Und das, obwohl Laschet die ersten vier Saisonspiele mit seiner Truppe gewann und die Regionalliga Ost anführte.

Groll gibt's bei Laschet keinen. Er kennt das Geschäft: „Das ist legitim. Wenn man aus den letzten sieben Spielen nur zwei Punkte macht, ist das nachvollziehbar. In Wahrheit war es absehbar.“

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel als Trainerfriedhof

Dass in der dritthöchsten Liga die Luft für die Trainer dünn wird, wenn die Erfolge ausbleiben, ist verständlich. Der Blick in der Ligen-Pyramide des NÖ-Fußballs muss aber gar nicht so weit Richtung Spitze gehen. Trainerwechsel hat es mit Ausnahme der 2. Klasse Steinfeld, der 2. Klasse Waldviertel Zentral, der 2. Klasse Pulkautal und der Bezirksklasse Mistelbach überall gegeben.

Für den ehemaligen Bundesliga-Kicker Slobodan Batricevic war vor einigen Wochen in Raabs Schluss. Foto: Nikolai Dangl

In der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel war die Luft am dünnsten. Mit Grafenwörths Alija Strugalioski, Großweikersdorf/Wiesendorfs Gernot Holcmann, Gablitz' Alexander Berger, Schweiggers' Christoph Pomassl und Raabs' Slobodan Batricevic mussten bereits fünf Trainer ihren Hut nehmen.

Trainer für vier Tage

Und die kurioseste Geschichte findet in dieser Statistik gar keinen Niederschlag: Beim SC Marchegg (Gebietsliga Nord/Nordwest) übernahm Gerald Peschek nur für wenige Tage das Traineramt von Vorgänger Florian Maywald. Einige Spieler stellten sich gegen den neuen Coach, was den alten dazu bewog, doch weiter zu machen.