Verband lädt Meister ein

Nach einer langen Saison gibt's auch was feiern! Der NÖ Fußballverband lädt die Meister der Erwachsenenbewerbe bei Männern und Frauen 2022/23 zu einer Meisterfeier in die Sportschule Lindabrunn ein. Konkret: Am Samstag, dem 8. Juli, mit Beginn um 15 Uhr. Eine Premiere in dieser Location. Vor der Pandemie hatte es schon Ehrungen im Casino Baden gegeben.

Hut ab vor den Ehrenamtlichen

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Meister dank Ehrenamt“ , um auch den Einsatz und die Leistung der ehrenamtlichen Funktionäre zu würdigen, die den sportlichen Erfolg mit ihrem Engagement erst möglich gemacht haben. Geladen sind daher pro Verein vier Ehrenamtliche und vier aktive Kicker.

Nach der Übergabe der Meisterdiplome samt ERIMA Matchball ist auch ein humorvolles Rahmenprogramm und ein Internationales Spiel in der Sportschule geplant. Die Küche der Sportschule wird mit einer Pasta-Party für entsprechende Stärkung sorgen. Für die Funktionäre gibt es ein kleines Geschenk.