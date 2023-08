St. Pöltner AKA-Teams testen gegen den GAK

Die St. Pöltner U15 fuhr gegen die Alterskollegen aus der Steiermark einen 5:0-Sieg ein, die U16 gewann ihren Test am Donnerstagabend mit 4:1. Wir haben für euch auf den Auslöser gedrückt. Am letzten Augustwochenende startet der Meisterschaftsbetrieb in den ÖFB-Jugendligen.

In den ersten Tests vergangene Woche gab's zwei Siege: Die U18 bezwang den FC Slovacko, während sich die U16 den Tschechen knapp geschlagen geben musste. Die U15-Akademiker setzten sich gegen den FAC mit 3:0 durch.