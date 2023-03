Torsperre bricht, Torsperre hält

Das letzte Ortmann-Tor fiel Ende Jänner - seit dem durchlief der SCO eine Durststrecke, die sich von der Vorbereitung auch in der Vorwoche in die Meisterschaft hineinzog. Es sollte 89 Minuten dauern, bis die Piestingtaler durch ein spätes Jacob Paul-Tor diesen Fluch ablegen konnten. Aber der Reihe nach: Die Kilber reisten mit breiter Brust nach dem Überraschungs-Sieg gegen Kottingbrunn in der Vorwoche nach Ortmann, die Hausherren hatten zum Start in Ardagger zumindest einen Punkt mitgenommen.

Kompakte Gäste

Die Ortmanner taten ihr bestes, den Kilber Riegel irgendwie zu knacken - und kamen mit gutem Spiel über die Flügel immer wieder gefährlich ins letzte Drittel. Zwei Mal wurde Manuel Lagler durch einen Stanglpass in Szene gesetzt, zählbares schaute dabei allerdings nicht heraus. Auf der anderen Seite stießen die Kilber auf den gewohnt soliden Ortmanner Abwehrblock, der in dieser Saison zum besten, was die Liga zu bieten hat, gehört. Bis zur ersten Halbchance der Gäste verging was eine Stunde, Jan-Sebatian Koppensteiners Abschluss fiel zu harmlos aus.

Späte Entscheidung

Ortmann sollte im Finish die Daumenschraubenvor allem über Standards anziehen, eine Corner-Serie brachte die Kilber gehörig ins Schwitzen. Manuel Lagler, Niklas Graf und Marco Meitz hatten alle das Goldtor auf dem Fuß bzw. am Kopf - es sollte dann aber wie schon gegen Kottingbrunn Jacob Paul sein, der eiskalt zuschlug, mit seinem Laufweg auf die erste Stange sich den entscheidenden Raum verschaffte und Ortmann jubeln ließ.

Stimmen zum Spiel

Ortmann-Trainer Christoph Stifter: "Unterm Strich absolut verdient, wir waren über 90 Minuten der Führung deutlich näher als die Gäste. Es war die letzten Wochen sehr frustrierend, zu spielen und sich nicht zu belohnen. Wir haben heute mit sieben Spielern aus dem Ortmanner Nachwuchs begonnen, das ist etwas, worauf wir stolz sind."

Kilb-Trainer Milan Vukovic: "Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, hätte keiner etwas sagen können, und genauso kann jetzt niemand etwas sagen. Leider haben wir aus unserer Sicht ein bisschen zu wenig Reife gezeigt als der Gegner."

SG Ortmann / Oed-Waldegg - SCU Kilb 1:0 (0:0)

Samstag, 18. März 2023, Neusiedl, 300 Zuseher, SR Enver Cindi

Tore:

1:0 Jacob Paul (89.)

Highlights

SG Ortmann / Oed-Waldegg: N. Vollhofer - N. Graf (71. E. Schmutzer), S. Schmidt - M. Steiner - M. Aigner - M. Meitz - J. Panzenböck - C. Klauser (9. M. Lagler), L. Jokanovic (85. L. Schneider) - R. Hofer, J. Paul; D. Schneidhofer, P. Graf, P. Brandecker

Trainer: Christoph Stifter

SCU Kilb: S. Neudhart - B. Hochauer, L. Fahrnberger - F. Binder - J. Falkensteiner - J. Koppensteiner - N. Skriwan - M. Kerschner (71. P. Springer) - G. Gravogl - S. Staudinger - P. Plank (85. M. Ehribauer); F. Bernhuber, M. Kerschner, J. Kozisnik, T. Mayerhofer

Trainer: Milan Vukovic

Karten:

Gelb: Marco Meitz (75., Unsportl.) bzw. Jan-Sebastian Koppensteiner (20., Foul), Simon Staudinger (61., Foul), Günter Gravogl (75., Unsportl.)

