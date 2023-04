Ortmann kontert Wolfswelpen aus

Werbung

Die Partie startete ungewöhnlich früh für einen Freitags-Kick - ein Unfall am Ortmanner Sportplatz, der das Flutlich außer Gefecht setzte, machte die Verlegung um zwei Stunden notwendig. Die Ortmanner präsentierten sich an diesem späten Nachmittagstermin als die routiniertere, die abgeklärtere Mannschaft. Vor allem machte sich eine Umstellung bezahlt, Trainer Christoph Stifter setzte auf seine laufstarken Spieler - und sollte damit richtig liegen. „Wir waren heute die reifere Mannschaft“, so der Ortmann-Coach

Gleich zu Beginn hatte Lukas Schneider die Führung auf dem Fuß - es sollte aber bis zur 26. Minute dauern, bis Marco Meitz nach einem starken Ballgewinn Roland Hofer auf die Reise schickte, seinen Stanglpass verwertete Schneider zum 1:0. Die SKN St. Pölten Juniors zeigten ihr gewohntes starkes Ballbesitz-Spiel, hatten in dieser Statistik ein Plus auf ihrer Seite. Doch vor allem im letzten Drittel ging den Wolfswelpen die Ideen an.

Noch vor der Pause sollten die Gastgeber alles klar machen. Nach einem Jacob Paul-Ballgewinn und einer Marco Meitz-Hereingabe war St. Pöltens Thomas Alexiev unglücklich als letzter Mann am Ball, 2:0. Durchgang zwei moderierten die Ortmanner das Geschehen seriös fertig. Tormann Nico Vollhofer veredelte seine 11. „Zu Null“-Partie in dieser Saison mit einer sehenswerten Flugparade nach St. Pöltens bester Chance. „Ein starker Auftritt, ein verdienter Sieg“, so Stifter.

SKN Juniors-Trainer Philipp Steiner resümierte: „Ein Selbstfaller. Wir hatten das Spiel 90 Minuten unter Kontrolle, haben aber aus zwei Eigenfehler zwei Tore kassiert. Dann rennst du nach und sie stellen sich mit Mann und Maus hinten rein.“

Highlights

31.03.2023 17:00

Tore: Lukas Schneider (26.), Thomas Alexiev (42., Eigentor)

Ortmann: Vollhofer; Eichberger, Schmidt (86., Niklas Graf), Aigner; Hofer, Brandecker (71., Brandecker), Steiner, Paul; Schneider (86., Philipp Graf), Meitz, Panzenböck (78., Lehn).

SKN St. Pölten Juniors: Marco Munk, Thomas Alexiev, Nemanja Cicmilovic, David Sauer, Yervand Sukiasyan, Lukas Burgstaller, Yannick Scheidegger, Marcel Pemmer, Oliver Kruder, Sam Schutti, Alvi Bazaliev, Zidan Koyun, Dominik Lovrinovic, Mario Schodl, David Gallei, Julian Wurzer, Jan Sturm, Dominik Lovrinovic (HZ. statt Sam Schutti), Julian Wurzer (50. statt Alvi Bazaliev), David Gallei (67. statt Oliver Kruder), Mario Schodl (76. statt Nemanja Cicmilovic)

Karten: Jacob Paul (85. Gelb Foul)