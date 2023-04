Zehn Zwettler mauern sich zu Remis

Ortmann - Zwettl 1:1. Der Titelkampf in der 1. Landesliga erhält eine ganz neue Form der Spannung - durch den Sieg von Gloggnitz gegen Ardagger werden die Karten neu gemischt. Bitter für die Zwettl: Sie lassen im Fernduell mit den beiden Konkurrenten in Ortmann wichtige Punkte liegen - und sind mit dem 1:1 auch noch gut bedient. Denn trotz der Führung durch Alexander Vogl, der nach einem Eckball aus 20 Metern abzog, kommen die Braustädter im Piestingtal nicht über ein Remis hinaus.

Nach dem Rückstand übernahmen die Ortmanner das Kommando, zwei Mal klopfte Marco Meitz hörbar an, auch Jacob Paul hatte eine gute Chance. Kurz vor der Pause war es dann ein abgefälschter Meitz-Freistoß, der die Ortmanner wieder auf „Gleich“ brachten. „In der Pause hatten wir uns viel vor genommen, wir wollten unbedingt die drei Punkte“, war Ortmann-Trainer Christoph Stifter entsprechend hungrig auf mehr. Ausgerechnet eine rote Karte für die Zwettler sollte aber der Knackpunkt werden - Deniz Tokgöz bremst Johannes Panzenböck als letzter Mann auf dem Weg zum Tor, Zwettl ging in Unterzahl unter die Betomischer.

Bis auf eine Top-Chance von Lukas Schneider schaute in der Folge nicht mehr viel heraus. „Wir konnten leider den tiefen Abwerblock der Zwettler nicht knacken. Ein Punkt gegen so eine starke Mannschaft ist sehr in Ordnung, allerdings ist auch eine gewisse Enttäuschung da, so eine Partie dann nicht doch noch zu gewinnen“, meint Ortmann-Trainer Christoph Stifter.

Highlights

29.04.2023 16:00

Statistik:

SG Ortmann / Oed-Waldegg - SC Zwettl 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (23.) Vogl, 1:1 (38.) Meitz

Karten: Paul (37., Gelbe Karte Kritik), Eichberger (7., Gelbe Karte Foul), Meitz (79., Gelbe Karte Unsportl.), Klauser (62., Gelbe Karte Unsportl.)Tokgöz (50., Rote Karte Torchancenverh.)

SG Ortmann / Oed-Waldegg: Vollhofer; Hofer, Schmutzer, Niklas Graf, Eichberger; Schneider, Jokanovic, Meitz, Steiner (16., Christopher Klauser); Johannes Panzenböck (90., Sebastian Klauser), Paul.

SC Zwettl: Schmidt Gregor, Tscheppen, Milosevic, Bayer, Penz, Affengruber, Schaupp, Vogl Alexander (60. Aigner), Tokgöz, Milovanovic (82. Jeschko), Herrsch Michael

186 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcus Pottendorfer