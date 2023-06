Beachtlich

49 Punkte, Tabellenrang vier – besser waren die Zwettler Fußballer seit dem Umzug auf den Edelhof nie postiert, mehr Punkte holte man seither auch nie. Die Zahlen zeigen, was für eine Steigerung der SCZ hingelegt hat – vom Abstiegskampf ins Titelrennen. Angesichts des Höhenflugs blieb das etwas im Hintergrund.

Klar will man mehr, wenn man einmal Höhenluft geschnuppert hat. Und klar verlief das Frühjahr enttäuschend (in der Rückrundentabelle rutschte der SCZ auf Rang neun, noch hinter Schrems). Weil vieles nicht mehr leicht von der Hand lief, sich richtig schwache Vorstellungen einstellten. Weil die Personaldecke aufgrund der dauernden Ausfälle oft am Limit war. Und weil auch Neuzugänge vom Winter nicht einschlugen.

Unterm Strich bleibt aber eben dennoch die erfolgreichste Saison seit dem Abstieg aus der Regionalliga 2010. Und obendrein eine Riesensteigerung mit einer Mannschaft, die trotz großer Namen viel Zwettl und Waldviertel zu bieten hatte. Das ist es, woraus der SCZ die Kraft für die nächsten Aufgaben ziehen muss.