Daraus Kraft ziehen

Der zweite Saisonsieg des SC Zwettl war ein sehr wichtiger. Zum Einen revanchierten sich die Braustädter beim ASK Kottingbrunn für die bittere Frühjahrspleite am Edelhof, gewann dazu noch eine Schnittpartie, was in der jüngeren Vergangenheit nur selten gelungen ist. Zum Anderen kehrten die Zwettler nach der doch schallenden Derby-Watschn gegen Waidhofen gleich wieder auf die Siegerstraße zurück.

Was dabei ins Auge sticht: Trotz der größeren Umbaus im Sommer funktioniert die Mannschaft schon sehr gut als Einheit. Die Defensive hatte zwar zuletzt kleinere Aussetzer, steht im Großen und Ganzen aber sicher. Dazu findet das Mittelfeld und die Offensive generell immer besser zusammen. Ein Indikator dafür ist die eben in Kottingbrunn gezeigte Effizienz.

Dieser Sieg könnte sich im Nachhinein für den SCZ als noch wichtiger erweisen, als es derzeit scheint. Jetzt gilt es aber vor allem einmal, Kraft aus diesem Erfolgserlebnis zu ziehen – und am besten gegen Retz gleich nachzulegen.