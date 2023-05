Die Schremser Fußballer haben sich von der Derby-Watschn rehabilitiert, dabei den Klassenerhalt auch rechnerisch fixiert und trennen sich zwei Tage später von ihrem Trainerteam. Etwas Absurdität lässt sich mit Blick von außen in dieser Chronologie nicht wegleugnen. Klar fiel die Entscheidung, sich von Jürgen Prüfer und Patrick Wunsch zu trennen, mit Fokus auf die Zukunft, ist so deutlich nachvollziehbarer. Überraschend bleibt sie dennoch.

Gründe, warum man die anstehende Neuausrichtung nicht mit den beiden versuchen möchte, behält der ASV weitgehend für sich, betont lieber die gute Zusammenarbeit bisher und die Trennung im Guten. Dass mit Blick auf manche Aufstellungen und Einwechslungen nicht alles eitle Wonne gewesen sein dürfte, schwingt dennoch merkbar mit.

Der ASV strebt den Generationenwechsel an, will Spieler aus dem Nachwuchs in die Erste bringen. Nach zwei absoluten ASV-Insidern auf der Trainerbank kann dabei der Blick von außen, eine Unvoreingenommenheit auch genau das Richtige sein.