Die Luft zum Schneiden

Derbys haben besondere Reize. Wenn dann noch sportlich entscheidende Komponenten dazukommen, gibt es für viele Fans wenig Größeres. Das freitägige Waldviertel-Derby in der Landesliga wird so eines sein. Waidhofen braucht Punkte für den Klassenerhalt. Zwettl muss voll anschreiben, um den Titelzug nicht vorzeitig zu verabschieden.

Das Momentum von Schrems konnten die Braustädter nicht nutzen, verfielen gegen Gloggnitz wieder in alte Muster: klar überlegen, aber ein Chancentod. In der Tabelle zog die Konkurrenz vorbei, ist die Schrenk-Elf so schlecht platziert, wie seit September nicht mehr.

Dass jetzt gleich das nächste Derby vor der Tür steht, ist für Zwettl Fluch und Segen. Waidhofen wird personell dezimiert viel mauern. Zwettl wahrscheinlich lange anlaufen. Nicht unbedingt die Stärke des SCZ aktuell. Allerdings kann der Kopf viel bewirken. Und der wird am Freitag bei jedem einzelnen richtig gepolt sein. Die Luft im Birkenstadion wird zum Schneiden sein.