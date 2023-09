Die Vorfreude steigt

Ein bisschen dauert es noch bis zum Duell zwischen ASV Schrems und SC Zwettl. Das Waldviertel-Derby wirft aber schon seine Schatten voraus. Denn es ist klar, dass diesmal etwas verkehrte Welt sein wird. Die Schremser Kicker werden als Tabellenführer auf den Edelhof kommen, Zwettl der Herausforderer sein. Das bringt zusätzliche Brisanz auf das ohnehin emotional aufgeladene Spiel.

Schrems ist das Team der Stunde in der Landesliga, als einziger noch ungeschlagen, klarer Tabellenführer. Und auf dem besten Weg, den Zwettlern den Rang als Waldviertler Top-Team abzulaufen. Der SCZ seinerseits hat diese Rolle mehr oder weniger freiwillig aufgegeben, ist aber ebenso top in Form und freut sich jetzt schon diebisch auf den Showdown in zwei Wochen.

Was auch klar ist: Der Fokus liegt am kommenden Wochenende, wo auf beide Teams noch schwierige Aufgaben warten. Umso wichtiger ist es, dass Zwettl und Schrems ihre gute Form beibehalten. Sodass am Edelhof dann auch wirklich das sich anbahnende Spektakel steigen kann.