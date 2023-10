Für die Fans

Nur Wiener Neustadt lockte in der Landesliga bisher noch mehr Zuschauer zu seinen Spielen, als der SC Zwettl. Mit seinen durchschnittlich 775 Zuschauern pro Partie am Edelhof ist der SCZ auch ohne die beiden Waldviertel-Derbys als Publikumsmagneten die Zuschauerhochburg des Waldviertels. Und das ist nicht verwunderlich, wie sich am Freitag gegen Schrems wieder zeigte.

Die Braustädter wissen ihre Fans zu begeistern, vermitteln durch ihre Jugend eine gewisse Leichtigkeit, Spaß am Kick – und das mit einer großteils aus Waldviertlern bestehenden Truppe. Da verzeiht man auch leicht, wenn im Derby um des Erfolges Willen einmal nicht das große Feuerwerk gezündet wird wie sonst am Edelhof (auch bei den beiden Niederlagen gegen Waidhofen und Retz). Die Freude darüber, dem Tabellenführer als Erster ein Bein gestellt zu haben, war umso größer.

Das ist die eine Lehre aus dem Derby. Und die andere? Das Match um die Vormachtstellung im Waldviertel wird viel enger werden, als es im ersten Saisonviertel den Anschein hatte.