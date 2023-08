Noch etwas Geduld

Keine zwei Wochen mehr, dann rollt der Fußball endgültig wieder in allen Ligen mit Waldviertel-Beteiligung. Horn hat den Saisonauftakt in der 2. Liga schon hinter sich gebracht, von der Landesliga abwärts dauert es doch etwas – einige Fragen brennen vielen Fans aber schon jetzt unter den Fingernägeln.

Wie schlägt sich Zwettl nach dem Umbau, Kann Schrems an die starke Vorsaison anknüpfen? Schafft es Waidhofen zurück ins Mittelfeld? Wie geht's Gmünd mit Eggenburg als einzigen Derbygegner? Und umgekehrt: Hält die Gebietsliga als Derbyliga mit so viel Waldviertel-Beteiligung wie schon seit Ewigkeiten nicht wirklich, was sie verspricht? Auf die Antworten müssen wir alle noch etwas warten.

Aber: Wenn der Horner Auftakt (trotz Niederlage in Leoben) eines gezeigt hat, dann dass sich Probleme (Unerfahrenheit, wenig gemeinsame Trainings) zwar im Vorfeld erahnen lassen, aber, dass es doch erst zählt, wenn es zählt. Weil unter Wettbewerbsbedingungen vieles ganz anders sein kann.