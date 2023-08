König Fußball regiert auch im Unterhaus wieder. Und er kann von einer ziemlich unruhigen Regentschaft ausgehen. Pulverfässer gibt's in praktisch allen Ligen mit Waldviertel-Beteiligung.

In der 1. Landesliga liegen die W4-Klubs Zwettl, Schrems und Waidhofen womöglich so knapp beisammen wie schon lange nicht. Eine Ebene darunter könnte Eggenburg Gmünd reizen. Dazu die Gebietsliga mit acht Waldviertlern und Nachbarschaftsduellen, wohin das Auge blickt, sowie eine 1. Klasse Waldviertel, in der gleich mehrere Klubs auf Ausrutscher von Gastern lauern. Letztlich sind auch in der 2. Klassen die Karten komplett neu gemischt – in der Zentral sind zwei jahrelange Top-Klubs weg, im Süden und im Thayatal gab es starke Vizemeister, die Lunte gerochen haben könnten.

Worauf es letztlich hinauslaufen wird, müssen die kommenden Monate zeigen. Dass es eine spannende Saison wird, darauf kann man aber jetzt schon Gift nehmen. Die Botschaft an die Fans kann daher nur lauten: Raus auf die Plätze!