Zwettl muss jetzt gleich nachlegen

Spiele gegen Waidhofen waren zuletzt für den SC Zwettl – anders als die Duelle mit Schrems – ergebnistechnisch eher Qual als Freude. Seit 2018 gab es nur einen Derby-Sieg, dafür fünf Niederlagen. Die bitterste gab es heuer im Mai, als nicht nur das Spiel und das Titelrennen verloren gingen, sondern auch Torhüter David Affengruber wegen einer Schulterverletzung .

Diese Wunden sind längst geleckt. Der SCZ hat sich neu aufgestellt, stark verjüngt, ist kein Titelanwärter mehr. Und hat die gute Verfassung aus der Vorbereitung gut in die Saison gebracht. Was geblieben ist, sind Probleme im letzten Drittel, die sich gegen Rohrbach wieder offenbart haben – und die, wenn sie gegen Waidhofen wieder auftreten, neuerlich ein Zünglein an der Waage werden könnten. Dazwischen stand aber auch das Heimspiel gegen die SKN Juniors, das der SCZ 3:2 gewann.

Mit diesem Moralboost, mit diesem Schwung müssen die Zwettler jetzt gleich nachlegen – und die Derby-Statistik etwas aufbessern.