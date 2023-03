Einstand mit Freistoß-Tor: Dennis Schmutz wagte Sprung nach Deutschlan

Eine kräftige Windböe erfasste den Ball. Der wurde immer länger und überraschte TSV-Buchbach-Torhüter Daniel Maus, der den Freistoß aus 35 Metern Entfernung erst im Nachfassen hinter der Torlinie festhalten konnte. In der neunten Minute hatte Dennis Schmutz damit seinen ersten Treffer in der Regionalliga Bayern erzielt. Der St. Martiner, der im Herbst vereinslos war, schloss sich in der Winterpause Wacker Burghausen an.

„Ich fühl mich hier pudelwohl!“, erzählt der 21-Jährige Mittelfeldspieler. „Der Einstand war sehr leicht. Jeder hat mich super aufgenommen.“ Nach einem halben Jahr selbstorganisiertem Training ist Schmutz froh, wieder mit einer Mannschaft trainieren zu können, machte die gesamte Vorbereitung in Bayern mit. Trainer Hannes Sigurðsson war vom Waldviertler gleich angetan, wie er gegenüber dem bayrischen Nachrichtenportal heimatsport.de angab: Er sei in guter Konstitution, mit vollem Eifer bei der Sache.

Über Zwettl, Horn und eine unfreiwillige Pause nach Bayern

Das zeigte sich auch in den ersten beiden Frühjahrsrunden gegen Schweinfurt und Buchbach, in denen Schmutz in der Startelf bei Burghausen stand. Ebendort will er sich etablieren: „Ich möchte Stammspieler werden, so viele Einsatzminuten wie möglich machen.“Das fehlte ihm im vergangenen Jahr.

Nachdem er in der Saison 2020/21 beim SC Zwettl in der 1. NÖ-Landesliga einer der Schlüsselspieler war, wechselte er im Sommer 2021 zum SV Horn in die Zweite Liga, wo er schnell die Aufmerksamkeit des damaligen Trainers Rolf Landerl auf sich zog. Nach etlichen Einsätzen im Herbst geriet Schmutz jedoch auf das Abstellgleis. Im vorigen Sommer trennten sich die Wege, neuen Klub fand der St. Martiner aber vorerst keinen mehr, musste sich das vergangene halbe Jahr selbst fit halten.

"Wollte schon immer in Deutschland spielen"

Jetzt hat er ein neues Kapitel aufgeschlagen - bei einem Klub, den er schon aus seinen Zeiten in der Red-Bull-Akademie kennt. „Wir hatten immer wieder Kontakt, erstmals nach der Red-Bull-Zeit (Schmutz spielte damals bei Anif und beim Salzburger AK in der Regionalliga West; Anm.). Jetzt hat es mit dem Wechsel endlich geklappt“, freut sich Schmutz, den ein Wechsel nach Deutschland schon länger gereizt hat. „Ich wollte schon immer hier Fußball spielen. Ich kenne hier viele Spieler, habe schon gegen viele gespielt. Auch ein Freund aus der Akademie spielt hier. Und der Trainer wollte mich auch holen - ich unbedingt unter ihm spielen.“

Der 1930 gegründete Wacker Burghausen spielte Anfang der 2000er-Jahre auch einige Jahre in der 2. Bundesliga, wurde in dieser Zeit unter anderem auch mehr als zwei Jahre lang von Markus Schupp betreut, Sturm-Graz-Legende und ehemaliger Sportdirektor des SKN St. Pölten. 2008 folgte der Abstieg in die 3. Liga, seit 2014 spielt der Klub aus der 18.000-Einwohner-Stadt, die direkt an der Grenze zu Oberösterreich liegt (die Grenze bildet die Salzach), in der viertklassigen Regionalliga Bayern, spielt dort seither stets in der oberen Tabellenhälfte mit.

Mit dem neuen Team ins Spitzenfeld

Auch heuer hofft Wacker auf einen Platz unter den Top 5, wie Dennis Schmutz bekräftigt: „Die Qualität ist da, nur hatte die Mannschaft im Herbst teils mehr als zehn verletzte Spieler, sodass am Ende viele Spiele verloren gingen.“ Die Elf von Trainer Hannes Sigurðsson - ein Isländer, der als Aktiver auch in Österreich zugange war, 2013 beim damaligen Bundesligisten SV Grödig aufschlug - überwinterte schließlich im Tabellenmittelfeld.

Die 20 Vereine zählende Regionalliga Bayern, wo unter anderem der frühere Bundesligist Unterhaching, aber auch die zweiten Mannschaften von Bayern München, Augsburg oder dem FC Nürnberg spielen, sei bunt gemischt, sagt Schmutz: „Es gibt reine Profi-Klubs, aber genauso kleinere Vereine, die das Kapitel Regionalliga nicht ganz so ernst nehmen.“ Wacker Burghausen ist einer der Klubs dazwischen: Seit 2017 kein Profiklub mehr, aber immer noch sehr ambitioniert, um die vorderen Ränge mitzukämpfen.

"Niveau mit 2.Liga in Österreich zu vergleichen"

„Die Liga ist trotzdem sehr anspruchsvoll. Wenn du ein schlechtes Spiel machst, nutzen auch vermeintlich schlechtere Gegner deine Schwächen aus und gewinnen. Vom Niveau her würde ich sie mit der 2. Liga in Österreich vergleichen“, sagt Schmutz, der auch in puncto Zuschauern Unterschiede zu Österreich bemerkt. „Hier interessieren sich viel mehr Personen für den Regionalliga-Fußball und Wacker Burghausen. Meine Nachbarn fragen mich immer, wie es beim Fußball läuft und ob alles klappt.“

Am Wochenende werden ihn seine Nachbarn mit einem dicken Grinser im Gesicht angetroffen haben. Und Dennis Schmutz, der neben dem Fußball auf einer Fern-Uni Sportmanagement studiert, wird ihnen von seinem Freistoßtreffer gegen Buchbach erzählt haben. Der war nicht nur sein erstes Tor in der neuen sportlichen Heimat, sondern auch der entscheidende Treffer. Es blieb beim 1:0. Wacker Burghausen feierte im zweiten Spiel den zweiten Sieg und orientiert sich der Tabelle weiter nach oben.