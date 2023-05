Retz bleibt weiter bestes Frühjahrsteam

Highlights

Retz - Schrems 3:1. Nach einer turbulenten Woche mit dem Trainerwechsel von Rene Hieblinger zu Andreas Haller im Sommer sorgte ein 3:1 gegen die Waldviertler für Ruhe in der Weinstadt. Damit bleibt man Erster in der Rückrundentabelle, auch wenn Gloggnitz ein Spiel weniger absolviert hat.

Zum Spiel: Bei angenehmen Frühlingswetter erwies sich Hieblinger vor dem Match als Prophet, weil er Winter-Neuzugang David Ebner sein erstes Tor im grün-weißen Dress vorhersagte. Denn keine fünf Minuten waren gespielt, ein schöner Angriff über die linke Seite, den Jan Schulmeister einleitete, und der Ball landete dann im Strafraum. In Höhe des Elfmeters nahm ihn Ebner an, der noch einen Schremser austanzte und zum 1:0 einschob - und danach in Richtung Trainerbank und Hieblinger lief.

Danach drückten die Retzer weiter an und belohnten sich keine 15 Minuten nach der Führung: der starke Kapitän Christopher Ledineg spielte einen Freistoß schnell in den Lauf von Schulmeister, der von der rechten Seite aus spitzem Winkel zum 2:0 einschoss. Höhepunkt dann das 3:0 kurz vor der Pause: Ein Eckball wurde kurz abgespielt, Ledineg bekam nochmals den Ball und schlenzte ihn raffiniert mit dem Außenrist in Richtung langes Eck, wo Tobias Eggenfellner einköpfte – 3:0.

Ohne den Kapitän fehlte der Kurs

Zur Pause musste Ledineg dann aber mit Leistenproblemen in der Kabine bleiben „und das hat unserem Spiel nicht gut getan“, wie Hieblinger feststellte. Auch, weil diesmal die Schremser den besseren Start in die zweite Hälfte hinlegten: Keine fünf Minuten waren gespielt, ein schöner Angriff über die rechte Seite, eine punkgenaue Flanke, Fabian Steindl hechtete zum Ball und verkürzte zum 1:3 aus Sicht der Waldviertler.

„Wenn Schrems da nachlegt und nochmal trifft, dann wäre es nochmals eng geworden. So hatten wir dann mit Fortdauer der Partie wieder alles im Griff“, meinte Hieblinger. Zwar versuchte Schrems nochmal alles, aber die Retzer Defensive stand sicher, weshalb man erneut über drei Punkte jubeln durfte.

Für Hieblinger ein starker Auftritt: „Vor allem die ersten 45 Minuten waren sehr, sehr stark. Da hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt.“

Statistik:

SC Mibag Retz - ASV Schrems 3:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (3.) Ebner, 2:0 (20.) Schulmeister, 3:0 (38.) Eggenfellner, 3:1 (49.) Steindl

Karten: Schulmeister (87., Gelbe Karte Unsportl.)Weixelbraun (31., Gelbe Karte Foul)

SC Mibag Retz: Kaim, Ebner (64. Radic), Petuely, Murtinger, Ledineg (HZ. Zöch), Steirich, Schulmeister, Rapp (79. Maurer), Bacher, Eggenfellner, Hacker

ASV Schrems: Weixelbraun, Krammer, Gruber, Traschl, Seidl (HZ. Haider), Volf, Steindl (77. Altrichter), Ognyanov, Kolcava, Windisch, Saritas

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Daubeck