Ende der Torsperre

Retz - SG Ortmann 1:0. Die Hausherren legten - ohne den erkrankten Abwehrboss Daniel Murtinger, der von Kapitän Christopher Ledineg in der Innenverteidigung ersetzt wurde - wie die Feuerwehr los, starteten schwungvoll und spielerisch ambitioniert. Doch dann kam Ortmann auf und hatte die erste Topchance: Ein Angriff über die rechte Seite, eine Hereingabe und SCR-Goalie Sebastian Bacher rettete in höchster Not.

Danach plätscherte die Partie so dahin, als aus dem Nichts die Retzer Führung fiel: Stürmer Manuel Maurer, der zuvor gut nachsetzte, bekam einen Ball vor die Füße und zog vom Sechzehner ab. Das runde Leder klatschte an die Stange, zurück zu Jan Schulmeister und die Retzer Vereinslegende vollendete zur Führung.

Erster "Matchball" von Eggenfellner

Retz startete wieder schwungvoller in Halbzeit zwei, Tobias Eggenfellner hatte vom Fünfer aus der Drehung eine hundertprozentige Torchance. Die Weinstädter drückten auf das 2:0, mussten aber aufpassen, dass Ortmann im Umschaltspiel nicht gefährlich wurde.

Doch vergab einmal der agile Fabian Steirich im Stile von Arjen Robben, ein Ledineg-Freistoss fand ebensowenig den Weg ins Tor wie ein schneller Konter über Schulmeister. So blieb es bis zur (hitzigen) Schlussphase spannend, wo Ortmanns Roland Hofer tief in der Nachspielzeit noch die Top-Chance auf den Ausgleich hatte.

Somit blieb es beim knappen Retzer Heimsieg, den Coach Rene Hieblinger so bewertete: "Am Ende verdient, aber wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht."

Highlights

22.04.2023 16:30

Statistik:

SC Mibag Retz - SG Ortmann / Oed-Waldegg 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (36.) Schulmeister

Karten: Maurer (90+1., Gelbe Karte Unsportl.), Schulmeister (85., Gelbe Karte Unsportl.)Paul (71., Gelbe Karte Unsportl.), Meitz (87., Gelbe Karte Foul), Stifter (89., Gelbe Karte Kritik)

SC Mibag Retz: Bacher; Petuely, Ledineg, Kaim, Rapp; Hacker, Ebner; Schulmeister, Eggenfellner, Steirich (87. Bichler); Maurer (90+3. Löscher).

SG Ortmann / Oed-Waldegg: Brandecker (33. Graf), Jokanovic, Hofer, Klauser Christopher, Schmutzer, Paul (72. Lehn), Vollhofer, Schmidt (63. Klauser), Schneider, Panzenböck Johannes, Meitz

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Stögerer