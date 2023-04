Rohrbach/St. Veit - Mannersdorf 2:0 (1:0 Rohrbach jubelt über ersten Dreier

Lesezeit: 3 Min RF Romeo Felsenreich

Marcel Varsanyi und die Rohrbacher feiern gegen Mannersdorf einen 2:0-Sieg, der doch viel deutlicher ausfallen hätte müssen. Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer

R ohrbach/St. Veit - Mannersdorf 2:0. Die Hausherren standen nach der schwachen Darbietung in Spratzern unter Druck. „Jeder erwartet in solchen Spielen einen Sieg. Da kann man nur verlieren“, erzählt Christian Maurer. Gegen den zweiten Tabellennachzügler in Folge gab sich die SG aber keine Blöße. „Wir haben eine klare Leistungssteigerung erkennen lassen“, lobt der Coach.