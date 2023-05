Ein Kracher im Tabellenkeller

Verrückt und packend – das Saisonfinale in der 1. Landesliga spitzt sich zu. Und die englische Woche spielt dabei eine entscheidende Rolle. Gloggnitz gewinnt in der Höhle des Löwen, also in Zwettl, und meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. Kottingbrunn entscheidet am Mittwoch den Schlager gegen die SG Ardagger mit 3:0 für sich und liegt nach Verlustpunkten schon auf Platz eins. Dabei schien die Ristic-Elf nach dem durchwachsenen Frühjahrsstart schon abgeschrieben. Nun hat sich das Blatt gewendet, die Karten im Meisterpoker sind neu gemischt. Und vier Klubs sitzen mit am Tisch. Den Ersten trennen vom Vierten gerade einmal zwei Zähler. Alles ist angerichtet für einen dramatischen Showdown.

Echtes Sechs-Punkte-Spiel

Den gibt’s auch im Tabellenkeller. Der „Abstiegskracher“ zwischen Spratzern und Kilb gibt’s als Livespiel der Runde am Sonntag via Stream zu sehen. Ein Match zeigt meinfussball in voller Länge, von den übrigen Partien gibt’s in bewährter Manier die wichtigsten Szenen in unseren Highlightvideos. Es steht einiges auf dem Spiel, wenn am Sonntagnachmittag (Anpfiff: 17 Uhr) Schlusslicht Kilb beim Tabellenvierzehnten gastiert. Nur zwei Zähler liegt der SCU hinter Spratzern.

Die St. Pöltner mussten sich am Donnerstag mit einem 0:0 in Mannersdorf begnügen. Fürs Match gegen Kilb steht der zuletzt gesperrte Winterzugang Jankovic wieder zur Verfügung. „Wir werden eine schlagkräftige Truppe haben und auf Sieg spielen“, weiß Trainer Goran Zvijerac über die Wichtigkeit der Partie Bescheid. Ein Sechs-Punkte-Spiel ist’s auch aus Kilber Sicht. Trainer Milan Vukovic will die rote Laterne abgeben, ist sich aber bewusst: „Spratzern hat sich enorm verstärkt.“ Nicht von ungefähr liegt der ASV in der Rückrundentabelle auf Platz sieben. Das Hinspiel im Herbst endete mit einem Kilber 2:0-Erfolg.

Der Frühjahrskönig und der Fluch

Bereits am Samstag sind die Kottingbrunner im Einsatz, wollen daheim gegen Haitzendorf ihren „Nachzügler-Fluch“ ablegen. Ohne Patzer gegen vermeintliche Underdogs wie Mannersdorf und Kilb wäre die Ristic-Elf schon Tabellenführer. Bestes Frühjahrsteam ist der ASK ohnehin. Zum Waldviertler Derby bittet der SC Retz, möchte Rang fünf nochmal ins Visier nehmen. Kontrahent Waidhofen ist mit nur 25 Punkten noch nicht auf der sicheren Seite, sollte für den Klassenerhalt dringend anschreiben. Auswärts sind die Waidhofener in dieser Saison noch sieglos. Trainer Edgar Eichler: „Wir werden noch einige Punkte brauchen.“

Jungwölfe hoffen auf die Wende

Rohrbach startet nach der regenbedingten Absage unter der Woche gegen Kilb den nächsten Anlauf, möchte nach durchwachsenen Runden nun gegen Schrems den Turnaround schaffen. Den haben auch die Jungwölfe im Visier. Die SKN Juniors sind die zweitschlechteste Frühjahrsmannschaft, treten in der Tabelle auf der Stelle. „Ich bin zuversichtlich, dass wir am Samstag punkten“, sagt Trainer Philipp Steiner, zeigt sich vom Gegner aber sehr angetan: „Gloggnitz gefällt mir in dieser Liga am besten.“ Die Leonhardsberger-Truppe hat sich mit einem 2:1 in Zwettl wieder in eine gute Ausgangsposition im Titelrennen gebracht.

Ungleiches Duell in Mannersdorf

In der Sonntagsmatinée gegen die SG Ortmann möchte Langenrohr – die viertbeste Truppe in der Rückrunde – den Tabellennachbarn in Schach halten. Schließlich rangieren die Piestingtaler nur zwei Zähler hinter den Baumühlner-Boys. Parallel zum Spratzern-Spiel trifft Mannersdorf, der direkte Rivale im Tabellenkeller, auf Aufstiegsanwärter SG Ardagger. Die Mostviertler müssen erst das 0:3 in Kottingbrunn verdauen, bei dem Benjamin Mustafic ein Hattrick binnen neun Minuten gelungen ist.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: ASK Kottingbrunn - Haitzendorf; 17.00 Uhr: SC Retz - Waidhofen/Thaya; 17.30 Uhr: Rohrbach/St. Veit - ASV Schrems; 18.00 Uhr: SKN St. Pölten Juniors - Gloggnitz.

Sonntag, 11.00 Uhr: SV Langenrohr - Ortmann/Oed-W.; 17.00 Uhr:ASV Spratzern - SCU Kilb, ASK Mannersdorf - Ardagger/Viehdorf.

Dienstag, 19.30 Uhr: Retz – SKN Juniors (live auf meinfussball)