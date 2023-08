Kampf der „roten Laterne“

Vier Spiele ein Punkt - so hat sich in Langenrohr wohl niemand den Saisonstart vorgestellt. Jetzt geht's gegen Haitzendorf um den ersten Sieg in dieser Saison. Dass die Formkurve aber stimmt, war in der letzten Woche zu sehen - da sah es lang nach dem ersten Dreier aus, erst in der letzten Minute verschenkten die Langenrohrer den Sieg.

Dem ersten Heimauftritt in der Stattersdorfer Traisenbau-Arena fiebern die SKN Juniors entgegen. Der Coach warnt vor Kottingbrunn: Sie werden unter ihrem Wert geschlagen, haben eine sehr gute Landesliga-Mannschaft. Unterschätzen werden wir sie nicht, das ist klar“, sagt Philipp Steiner. Nach dem verpatzten Saisonstart plagt Kottingbrunn jetzt auch noch der Verletzungsteufel, Trainer Zeljko Ristic muss bei der Aufstellung erfinderisch werden.

Die SG Rohrbach brennt auf den ersten Sieg - am Freitag gastiert Waidhofen im Gölsental. „Das wird ein extrem schwieriges Spiel werden, das uns kämpferisch alles abverlangen wird“, sagt Coach Robert Popovits und erwartet eine hart geführte Partie. „Vermutlich wird nicht die spielerische Linie im Vordergrund stehen. Waidhofen wird viel auf Umschalten spielen, da müssen wir hellwach sein.“ Der Trainer rechnet auf jeden Fall damit, dass man selbst mehr Ballbesitz haben wird, als in den Partien zuvor gegen Scheiblingkirchen und die Juniors. „Da kommt es darauf an, was wir damit anfangen.“

Die Bilanz spricht jedenfalls klar für die Hausherren. Vier der letzten sechs Partien konnten die Gölsentaler mit einem Gesamtscore von 10:0 für sich entscheiden.

Schrems „on fire“

Die guten Leistungen entfachen in Schrems eine Euphorie - auch in der Mannschaft, die derzeit von Spiel zu Spiel noch ein Schäuferl drauflegt. Der spielerisch und kämpferisch starken SG Ortmann/Oed-Waldegg ließ der ASV kaum eine Chance, war klar überlegen. „Eine Top-Partie von beiden Seiten, aber wir waren klar besser, haben verdient gewonnen“, freut sich der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. Auch Trainer Andreas Gutlederer pflichtet bei: „Eine schnelle Partie, wir haben wenig zugelassen, waren offensiv sehr drängend.“

Also eigentlich ideale Voraussetzungen für das Auswärtsspiel gegen die SCU Kilb, das erste seit drei Wochen. Die Kilber warten noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison, Zimmel sieht die Partie deshalb aber nicht als „gmaahde Wiesn“, er warnt vor dem Gegner: „Ja, sie haben noch nix gewonnen, aber drei Remis, auch gegen starke Gegner. Sie sind eine kämpferische Truppe.“ Nachsatz: „Aber wir wollen unbedingt etwas mitnehmen.“

Für SCU-Trainer Milan Vukovic ein Team, „das von vielen unterschätzt wird“ und das seit dem Sommer noch stärker geworden sei. „Ich erwarte eine brandgefährliche Mannschaft“, sagt Vukovic. „Aber wir werden nichts ändern und versuchen, sie zu schlagen“, fügt Vukovic hinzu. Die „Küba Buam“ werden jedenfalls alles geben, ist sich auch Keeper Simon Neudhart sicher: „Man spricht ja schon seit längerem vom niederösterreichischen 'Derby of Love'. Ich erwarte mir ein Derby, ein hitziges Spiel“, sagt Neudhart. „Daheim ist es ein Hexenkessel in Kilb. Es wird sicher eine coole Kulisse und ein sehr gutes Spiel in der 1. Landesliga.“

Das Ziel für die Zwettler ist klar: Nach dem Erfolg in Kottingbrunn soll gleich der nächste Sieg gegen Retz eingefahren werden. Die Weinstädter haben nach einem weniger prickelnden Start aber nun gegen Aufsteiger St. Peter/Au den ersten Sieg eingefahren (3:0). „Sie haben eine neue Mannschaft, Schulmeister ist gut in Form, und mit dem Sieg haben sie jetzt auch ein breiteres Brüstl“, meint Schrenk. „Generell ist bei Zwettl - Retz immer was los. Ich gehe von einem offensiv ausgerichteten Spiel aus. Da werden Kleinigkeiten entscheiden.“

Doppelte Derbytime im Süden

Nach 60 Jahren treffen die Blau-Weißen wieder im Meisterschaftsbetrieb auf den SV Gloggnitz. Zuletzt gab es diese Begegnung am 12.05.1963 in Gloggnitz – damals siegte der SV Gloggnitz vor 3.000 Zuschauern 3:1, aber der 1. WNSC wurde Meister in der Regionalliga Ost und stieg direkt in die höchste österreichische Spielklasse (Staatsliga) auf. Mit vier Siegen im Gepäck stimmt bei den Wiener Neustädtern jedenfalls das Selbstvertrauen, Gloggnitz will mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitze nicht verlieren.

Am Freitagabend findet das andere Süd-Derby an diesem Spieltag statt: Scheiblingkirchen gastiert in Ortmann - in der Vergangenheit regelmäßig eine hitzige Angelegenheit. Beide Teams brauchen nach einem durchwachsenen Saisonbeginn ein Erfolgserlebnis.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: SC ZwettlSC Retz (Georg Harrer), Rohrbach/St. VeitWaidhofen/Thaya (Gheorghe Adrian), Ortmann/Oed-W.Scheiblingkirchen-Warth (Alexander Autherith), SCU Kilb - Schrems (Mehmet Günes). Samstag, 16.30 Uhr: St. Peter/AuKorneuburg (Andreas Kaiblinger); 18.00 Uhr: SKN St. Pölten Jun.Kottingbrunn (Stephan Tren); 19.00 Uhr: Fortuna Wr. N.Gloggnitz (Christopher Mayrhofer). - Sonntag, 16.30 Uhr: HaitzendorfLangenrohr (Johann Usrael).