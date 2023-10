Jagd nach der Winterkrone geht weiter

ASV Schrems - SV Waidhofen/Thaya, Freitag, 19.30 Uhr.

SC Ortmann - SG Rohrbach/St. Veit, Freitag, 19.30 Uhr. „Ich erwarte mir ein brutal schweres Spiel. Ortmann hat eine extrem heimstarke Mannschaft“, analysiert Robert Popovits und sieht seine Rohrbacher wie in den letzten Wochen als klarer Außenseiter. „Ortmann hat die Mannschaft im Sommer verjüngt, auf den Flügel haben sie zwei Mopeds und vorne mit Yasin Adigüzel einen super Stürmer. Wenn wir dort etwas mitnehmen wollen, müssen wir schon einen super Tag erwischen“, ist sich der Trainer der Gölsentaler Spielgemeinschaft sicher.“ Florian Heindl war aufgrund muskulärer Probleme gegen Schrems nicht mit von der Partie und auch hinter einem Einsatz im Piestingtal steht ein Fragezeichen. Bei den Ortmannern läuft es aktuell wie am Schnürchen, die Truppe von Trainer Christoph Stifter schnuppert Höhenluft - was die letzten Partien von Stifter im Amt versüßen. Im Winter wird er bekanntlich den Verein verlassen.

SV Langenrohr - ASK Kottingbrunn, Freitag, 19.30 Uhr. Nur Schlusslicht Waidhofen hat aktuell weniger Punkte am Konto als Kottingbrunn. „Ich bleibe aber dabei, dass wir es schaffen werden, da hinten rauszukommen“, so Trainer Markus Rühmkorf.

USV Scheiblingkirchen - SC Korneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Wiedergutmachung nach der 0:1-Niederlage gegen Wiener Neustadt steht bei den Scheiblingkirchnern auf dem Programm. Dazu wird Danijel Vukasinovic verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Ausgerechnet gegen den Titelanwärter aus Korneuburg wird das für die Mannen von Thomas Husar ein schweres Unterfangen.

SC Fortuna Wiener Neustadt - UFC St. Peter/Au, Freitag, 20 Uhr. Der UFC zeigt sich mit der Punkteausbeute bislang sehr zufrieden, will aber noch nicht „aufhören zu punkten“. In Wr. Neustadt wird es aber sicher nicht einfach: „In Neustadt und dann in Scheblingkirchen - das werden zwei schwere Auswärtsspiele, aber wir sind sicherlich nicht chancenlos“, will St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker auch auswärts etwas mitnehmen. Nach dem wichtigen Sieg zuhause gegen Haitzendorf hat der UFC auf alle Fälle genug Selbstvertrauen. Bei den Wiener Neustädtern geht die Kurve nach dem Sieg über Scheiblingkirchen wieder leicht nach oben, auch wenn mit Matthias Binder ein Leistungsträger Rot-gesperrt ist.

SV Gloggnitz - SC Retz, Samstag, 15 Uhr. Die Gloggnitzer haben gegen Kottingbrunn in der Vorwoche den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten, können jetzt gegen Retz nachlegen. „Eine Mannschaft, die auch ohne Schulmeister einiges an Qualität hat, da müssen wir aufpassen“, weiß Gloggnitz-Trainer Levent Sengül. Er kann wieder auf Viktor Okolo zurückgreifen, der zuletzt krankheitsbedingt zusehen musste.

SCU Kilb - SKN St. Pölten Juniors, Samstag, 15 Uhr. Vier Siege und ein Unentschieden hat Kilb aus den jüngsten fünf Runden geholt. Nach dem 1:1 in Zwettl gehts nun am Samstagnachmittag daheim gegen die SKN St. Pölten Juniors. Bei den Jungwölfen stellt sich immer die Frage, ob, und wenn ja wie viele Profis von der ersten Mannschaft auflaufen. Kilbs Trainer Milan Vukovic will aber nicht spekulieren. „Wir werden uns einstellen auf die Spielanlage, auf den Spielstil, nicht darauf, wer kommt. Wir wollen eine schwierige Partie für sie machen“, sagt Vukovic. Sein St. Pöltner Gegenüber Philipp Steiner zeigt sich jedenfalls gewarnt: „Sie (die Kilber; Anm.) haben schon eine gute Rückrunde gespielt und den Trend fortgesetzt. Es ist eine aggressive Mannschaft gegen den Ball.“ Vukovic will die aktuelle Serie natürlich fortsetzen: „Wir werden ihn suchen und hoffentlich auch finden – den Schlüssel, der zum Sieg führt.“ Fraglich ist bei den Kilbern Florian Binder wegen einer Knöchelverletzung.

SV Haitzendorf - SC Zwettl, Sonntag, 15.30 Uhr. Haitzendorf kämpft nach der knappen Niederlage in St. Peter/Au einmal mehr darum, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten. Neuerlich dabei mithelfen wird Jaroslav Poliach, der im Sommer seine Karriere eigentlich beendet hatte, bis zur Winterpause aber als Führungsspieler bei den Kamptalern einspringt. Ob sich gegen Zwettl zu ihm noch ein weiterer wichtiger Rückkehrer gesellen wird, ist offen. Außenbahnspieler Florian Schuh ist nach seinem Muskelbündelriss, der ihn inzwischen seit Anfang September zum Zuschauen zwingt, Anfang der Woche zumindest wieder ins Training eingestiegen. Unabhängig davon rechnet der Sportliche Leiter der Haitzendorfer, Alfred Traht, mit einem „komplett anderen Spiel“ als im Mostviertel: „Zwettl ist momentan ein bisschen die Diva in unserer Liga. Sie sind immer für ein Top-Ergebnis gut, haben aber immer wieder auch Ausleerer dabei. Wir müssen schauen, dass wir in der Offensive wieder agiler werden.“