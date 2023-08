Zwettler gehen als Favorit ins Waldviertel-Derby

Das Waldviertler Derby als Livespiel der Runde: Im Stream auf meinfussball gibt's am Freitagabend ein brisantes Duell mit Lokalkolorit zu sehen. Dafür sorgt nicht bloß die Rivalität zwischen den Klubs, sondern auch die jüngere Vergangenheit. Noch gar nicht lang ist’s her, dass im Waidhofner Birkenstadion die Meisterträume des SC Zwettl endgültig zerbrachen. Ende Mai, drei Runden vor Schluss, gewann der SV Waidhofen das letzte Waldviertel-Derby der Saison durch einen Freistoß von Tomas Pilik mit 1:0. Das brachte den Zwettlern bei zwei ausständigen Spielen einen Fünf-Punkte-Rückstand ein - und ließ die Titelträume endgültig platzen.

Offene Rechnung am Edelhof

Dementsprechend haben die Braustädter am Freitag noch eine Rechnung zu begleichen, wenn der SVW zum ersten Derby der neuen Saison auf den Edelhof kommt.

Für den SCZ ist die Vorsaison abgehakt, Revanchegelüste sind kein großes Thema - auch wenn die Vorfreude aufs Derby, die zu erwartende Besucherkulisse groß ist und man gewinnen will. Der Fokus liegt auf der neuen Saison, darauf, eine im Sommer neu geformte, abgespeckte Mannschaft auf Kurs zu bringen.

Wir sind derzeit nirgends Favorit Waidhofens Trainer Edgar Eichler

„Wir müssen das Spiel gestalten“, sagt Zwettls Trainer Günter Schrenk. „Und ein frühes Tor wäre sehr wichtig. Wer in Führung geht, für den kann das schon den Sieg bedeuten.“ Für die Gäste geht’s vor allem darum, hinten den Laden dichtzumachen. „Wir müssen defensiv gut stehen, so wenig als möglich zulassen und probieren, dass wir im Konter gefährlich sind“, gibt Trainer Edgar Eichler als Devise aus. Patrik Ruzicka ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre und einer internen Aussprache wieder ein Thema. Die Rollen sind für Eichler klar verteilt: „Wir haben null Punkte und 0:7 Tore - wir sind derzeit nirgends Favorit.“

Euphorie beim Ex-Regionalligisten

Der SC Fortuna Wr. Neustadt möchte den gelungenen Start – mit Siegen gegen Kottingbrunn und Waidhofen – jetzt auch gegen Retz bestätigen. Die Entdeckung der ersten Runden: Eray Mehmedali, der mit einem Tor und zwei Assists von sich reden machte. „Für uns war es extrem wichtig, dass wir gleich mit einem Sieg begonnen haben, die Euphorie war spürbar“, sagt der Youngster. Für Retz-Trainer Andreas Haller steigt das Auswärtsspiel sozusagen auf heimischem Terrain – schließlich ist der Coach beruflich in Wr. Neustadt an der Fachhochschule beheimatet.

Der Trainer schätzt Wr. Neustadt hoch ein. „Sie haben ganz viel Qualität in ihren Reihen, egal ob Christopher Tvrdy, Maximilian Sax, Fatlum Kreka oder Marco Meitz“, analysiert Haller. „Also das wird eine Herausforderung für uns.“ Spannend wird die Frage, wer im Sturm beginnt, denn momentan rittern Justin Mwatero, Manuel Maurer und Patrick Krammer um die Plätze an vorderster Front. „Da habe ich die Qual der Wahl“, freut sich Haller.

Erster Gloggnitz-Auftritt nach dem „Trainerbeben“

Am Freitag wartet auf die Kilber gleich das nächste Heimspiel im Waldstadion – und mit Gloggnitz kommt wieder ein Team aus dem zumindest erweiterten Favoritenkreis. „Ich erwarte eine extrem spielstarke Mannschaft – nicht anders als die ersten zwei Gegner mit einer sehr ähnlichen Spielweise und sehr hoher Qualität“, sagt Trainer Milan Vukovic, der aber auf alle Fälle wieder anschreiben will: „Wir werden alles dafür geben, dass wir ungeschlagen bleiben, Gloggnitz knacken und vielleicht mehr holen als gegen Retz.“

Hinter den Gästen liegt eine turbulente Woche. Nach nur zwei absolvierten Partien setzte Gloggnitz Neo-Coach Thomas Martkytan auch schon wieder vor die Tür. „Co“ Levent Sengül, Christian Brunner und Thomas Eckbauer übernahmen Mitte der Woche die Trainings und werden auch im Mostviertel die Mannschaft betreuen.

Prestigeduell im Gölsental

„Eine Herausforderung“ erwartet Robert Popovits vor dem zweite Rohrbacher Heimspiel der noch jungen Saison. Die Liste an Ausfällen bleibt vor dem Derby gegen die SKN Juniors lange. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz Mehmet Olgun, der St. Peter krankheitsbedingt pausieren musste und Florian Heindl. Der Defensive brach sich gegen Zwettl seinen Mittelhandknochen und könnte mit einem Sportgips auflaufen. Ebenfalls nicht fix ist auch der Einsatz von Lukas Kellner.

Die Jungwölfe müssen nach zwei Partien in der Fremde neuerlich auswärts ran. Trainer Philipp Steiner bekam den nächsten Gegner schon während der Zwettl-Matchvorbereitung vors Visier. „Sie haben einen neuen Trainer, spielen anders. Mir haben sie gegen Zwettl ganz gut gefallen.“ Von acht Duellen bisher hat Rohrbach nur eines gewinnen können.

Überflieger und Under-Performer

Von Null auf Hundert ist der Aufsteiger durchgestartet. St. Peter weist nach zwei Runden eine makellose Bilanz auf, die Gäste aus Kottingbrunn konnten die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen. Ein Punkt steht bislang für den Titelanwärter zu Buche. Beim UFC genießt man den Höhenflug. „Ich denke, dass man jetzt wirklich von einem sehr guten und auch wichtigen Start für uns sprechen kann“, freut sich St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker.

„In dieser Liga ist alles eng zu sammen, da kann jeder jeden schlagen“, meint ASK-Coach Zeljko Ristic, der aus dem Remis am Dienstag in Haitzendorf auch etwas Positives mitnimmt: „Wir haben es geschafft, nach einem Rückstand den Ausgleich zu machen, das ist uns im Frühjahr nie gelungen.“

Auf der Jagd nach dem ersten Sieg

Sowohl Ortmann als auch Langenrohr haben sich mehr erwartet von den ersten Runden. Die Piestingtaler sind noch sieglos, bezogen zuletzt in Korneuburg eine vermeidbare Niederlage. Trainer Christoph Stifter: „Wir hatten die Chancen, die Partie zu entscheiden, haben die Möglichkeit aber nicht genutzt. Das muss uns aufgrund unserer fehlenden Routine zugestanden sein.“ Die Gäste aus Langenrohr, vor der Saison hoch gehandelt, stehen sogar noch ohne Punkt und mit einer Torbilanz von 1:7 ziemlich bescheiden da. „Es gibt natürlich so Phasen, in denen es nicht läuft, aber wie wir in den ersten beiden Spielen aufgetreten sind, war schon sehr bitter“, räumt Coach August Baumühlner ein, hat aber auch schon die Marschroute parat, wie es aus dieser Situation wieder heraus gehen soll: „Wir können uns jetzt nicht reinspielen, sondern wir müssen uns richtig reinarbeiten. Wir sind da gemeinsam reingeschlittert und müssen auch gemeinsam wieder den Weg raus finden.“

Eine Frage des Flows

Das einzige Duell am Sonntag bestreiten der SV Haitzendorf und Aufsteiger Korneuburg. Die Schalkhammer-Elf startete wie die Kamptaler mit vier Punkten in die Meisterschaft. „Wir müssen unseren Anfangsflow mitnehmen“, fordert der Sportliche Leiter Alfred Traht. Auf Seiten der Gäste ist Daniel Hautzinger wieder spielberechtigt. Seine Gelb-Rot-Sperre hat er beim 2:0 in Ortmann abgesessen.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Rohrbach/St. Veit – SKN St. Pölten Juniors (Goran Knezevic), SC Zwettl – Waidhofen/Thaya (Christopher Kotsch); 20.00 Uhr: SC Fortuna Wiener Neustadt – SC Retz (Thomas Willhalm), SCU Kilb – Gloggnitz (Stephan Tren).

Samstag, 17.00 Uhr: St. Peter/Au – Kottingbrunn (Matthias Wilfried); 18.30 Uhr: Ortmann/Oed-W. – Langenrohr (Enver Cindi); 19.30 Uhr: Schrems – Scheiblingkirchen-Warth (Markus Javornik).

Sonntag, 17.00 Uhr: Haitzendorf – Korneuburg (Markus Hameter).