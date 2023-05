Die Zwettl-Jäger blasen zum Halali

Kann Kottingbrunn doch noch oben anklopfen? Oder muss die Ristic-Elf die im Frühjahr brandgefährlichen Langenrohrer vorbei ziehen lassen? Antworten auf diese Fragen gibt’s am Freitag im Livespiel der Woche in der 1. Landesliga. Anpfiff im Netz und natürlich auch am Langenrohrer Sportplatz: 19.30 Uhr. Pro Runde gibt’s jeweils eine Partie direkt im Livestream zu sehen, von den übrigen Matches die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Von Wundertüten und Überfliegern

Die Langenrohrer kehrten im Nachtrag auf die Siegerstraße zurück. Dem Umfaller gegen Kilb folgte ein 1:0 gegen die SG Ardagger. „Wir haben den Kampf angenommen und sie mit unseren Mitteln geschlagen. Wir waren spielerisch sicher die bessere Mannschaft“, stellt Trainer Gustl Baumühlner fest. Ein Torspektakel ist wohl nicht zu erwarten: In den letzten drei Begegnungen fiel nur ein Tor – für Langenrohr beim 1:0-Sieg im vergangenen Frühjahr. Kottingbrunn hat die Rohrer zuletzt im Jahr 2019 bezwungen – damals allerdings klar und deutlich mit 4:0.

Die Blau-Weißen liegen in Schlagdistanz zum Landesliga-Stockerl. Dank zwei Siegen hintereinander lebt sogar noch die Mini-Chance auf den Titel. Den Rechenstift packt Trainer Zeljko Ristic aber nicht aus, hält den Ball flach: „Bei einigen unserer Spieler weiß man nie, was man bekommt – wie Wundertüten. Um erfolgreich zu sein, braucht es eine gewisse Kontinuität.“

Zwettler in der Pole Position

Auch der neue Tabellenführer ist am Freitag im Einsatz. Zwettl hat am Dienstag in Rohrbach gewonnen (1:0), möchte gegen Aufsteiger Haitzendorf nachlegen. Bei den Gästen geht’s nicht nur um die sportliche Gegenwart, sondern auch um die Zukunft. Ganz ist das Abstiegsgespenst noch nicht verjagt. Und am Trainersektor muss ein Neuer gefunden werden. Langzeitcoach Martin Parb hört im Sommer auf. Eine Entscheidung soll bis Anfang nächster Woche fallen. „Es gab bereits Sondierungsgespräche“, verrät der Sportliche Leiter der Haitzendorfer, Alfred Traht. Am kommenden Dienstag wartet ohnehin schon der nächste Brocken auf den SVH – nämlich Gloggnitz, seines Zeichens Tabellendritter und bestes Offensivteam der Liga.

Harter Brocken für Rohrbach

Für die ersatzgeschwächte SG Rohrbach/St. Veit steht das zweite Heimspiel binnen drei Tagen am Programm. Zu Gast sind die Ortmanner, gegen die’s im Herbst ein torloses Remis gab. Den Heimischen stehen Florian Daxböck und Patrik Bachtrögler (beide zuletzt gesperrt) wieder zur Verfügung. „Vom Kader sieht es sicher besser aus als gegen Zwettl, aber es wird nicht leicht“, ist sich Trainer Christian Maurer bewusst.

Hochspannung im Tabellenkeller

Im Kampf um den Klassenerhalt wird’s am Samstag so richtig spannend. Der ASV Spratzern empfängt Waidhofen, Schlusslicht Kilb hat den schweren Gang nach Gloggnitz vor sich und die ebenfalls abstiegsbedrohten SKN Juniors empfangen den entthronten Liga-Primus Ardagger. „Wir kämpfen weiter“, versichert Wolfgang Riesenhuber, der Sektionsleiter der Mostviertler. „Jetzt geht es weiter mit dem Training. Da werden wir schauen, dass wir die beiden Niederlagen aus den Köpfen und aus den Knochen bekommen.“

Spratzern muss es ohne Schützenhilfe packen

Philipp Steiner, der Coach der Jungwölfe, versprüht trotz fünf siegloser Runden Zuversicht: „Ich freue mich auf die Aufgabe. Die musst du mal knacken. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es schaffen.“ Schützenhilfe für den Nachbarn konnte man zuletzt nicht leisten. Die Waldviertler kommen nach dem 2:1 gegen die SKN Juniors mit wichtigen Punkten im Kampf um den Klassenerhalt im Gepäck nach Spratzern. „Wahnsinn, dass der SKN verliert. Für uns wäre es super gewesen, wenn sie einen Punkt gemacht oder gewonnen hätten“, seufzt ASV-Trainer Goran Zvijerac. Waidhofen tut sich bislang auswärts schwer, holte aus zehn Partien in der Fremde nur zwei Punkte.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Zwettl - Haitzendorf (Hertelt, Sen, Seven), SG Rohrbach/St. Veit - SG Ortmann/Oed-Waldegg (Willhalm; Mosch, Koyupinar), Langenrohr - Kottingbrunn (T. Halefoglu; M. Barmaksiz, Köroglu).

Samstag, 16.30 Uhr: Spratzern - Waidhofen/Thaya (Gwandner; Emnadze, Wallner), Gloggnitz - Kilb (E. Karner; W. Ginda, Alisik), Retz - Schrems (Daubeck; S. Celik, Waitz), SKN St. Pölten Juniors - SG Ardagger/Viehdorf (Kotsch; Gökdemir, Braha).