Gipfel der Ungeschlagenen steigt in Zwettl

Das Livespiel der Runde steigt in Zwettl – und verspricht eine Partie auf Augenhöhe. Ein Match pro Spieltag gibt’s immer in der vollen Länge auf meinfussball.at zu sehen, von den übrigen Spielen findet ihr wie gewohnt Highlightvideos mit den wichtigsten Szenen. Das Match Zwettl gegen Retz kann schon die Weichen stellen, schließlich ist SCZ-Verfolger Ardagger spielfrei und kann an diesem Wochenende demnach nicht ins Geschehen eingreifen.

Schrenk: „Müssen auf der Hut sein“

Die besten Teams der Rückrunde matchen sich im Waldviertel, wenn Zwettl den SC Retz empfängt. Die Weinstädter sind wie der SC Zwettl im Frühjahr noch ungeschlagen, haben erst ein Gegentor kassiert. „Sie sind sehr gut in Form, hatten wie wir eine schwierige Vorbereitung, konnten das aber gut abschütteln“, sagte Trainer Günter Schrenk. „Der neue Stürmer ist top drauf, auch Schulmeister macht wieder einen sehr guten Eindruck. Da müssen wir auf der Hut sein.“

Nicht dabei sein wird am Edelhof der Retzer „Aggressive Leader“ Christopher Ledineg, der nach einem taktischen Foul in der Schlussphase beim 0:0 in Langenrohr Gelb-Rot sah.

Ristic-Elf muss nachlegen

Mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen hat Zeljko Ristic einen guten Einstand seit seiner Rückkehr in die „Gruab'n“ hingelegt. Jetzt gilt es für die Kottingbrunner am Freitag gegen Spratzern vor eigenem Publikum nachzulegen. Und da könnte die Ausgangslage nicht klarer sein – Schlusslicht Spratzern, mit erst einem Sieg auf dem Konto, zu Gast beim Titelaspiranten. ASV-Coach Goran Zvijerac: „Kottingbrunn muss ebenso gewinnen wie wir.“ Das Schlusslicht konnte gegen Rohrbach zwar anschreiben, braucht aber unbedingt einen Dreier, um die Chance auf den Ligaverbleib am Leben zu erhalten.

Maurer mag keine Ausreden hören

Endlich voll anschreiben – unter dieser Devise steht für die SG Rohrbach die Freitagspartie gegen Mannersdorf. Die Statistik spricht für Rohrbach. In bisher fünf Aufeinandertreffen durften die Gölsentaler vier Mal als Sieger vom Platz gehen. Das Hinspiel im Sommer endete jedoch mit einem 0:0-Remis. „Nur ein Sieg zählt. Die Zeit der Ausreden ist vorbei“, sagt Trainer Christian Christian Maurer.

„Ich hoffe doch, dass wir jetzt auch auswärts eine gute Leistung zeigen“, möchte Mannersdorf-Obmann Johannes Horvath seine Mannschaft punkten sehen. Statistisch gesehen wäre es schon kleines Wunder, wenn Mannersdorf überhaupt ein Tor erzielt. Im Frühjahr gab es keinen Treffer in drei Spielen. Und die Auswärtsbilanz verspricht auch nichts Gutes: Acht Spiele in der Fremde und dabei gab es nur einen Treffer.

Kampfpartie kündigt sich an

Zwölf Punkte trennen den ASV Schrems und den SCU Kilb. Geht es nach den Granitstädtern, sollte dieser Abstand am Freitag im direkten Duell noch weiter wachsen. Besonders nach dem 0:4 wird Kilb angeschlagen sein. Das macht einen Gegner noch unberechenbarer“, meint Trainer Jürgen Prüfer, der nach abgesessener Sperre wieder auf Clemens Seidl setzen kann.

„Ich erwarte eine sehr harte, robuste Mannschaft. Es wird eine rassige Partie und wir werden einen großen Teil dazu beitragen, denn wir werden auch rassig spielen“, gibt Kilb-Coach Milan Vukovic die Marschrichtung gegen die Schremser vor. Offensivspieler Philipp Plank wird aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen, dafür ist Mittelfeldakteur Simon Staudinger wieder retour.

SKN Juniors: Noch ungeschlagen gegen Ortmann

Zwei Verlierer aus der Vorwoche messen sich im Piestingtal. Ortmann unterlag Gloggnitz, die SKN Juniors mussten sich daheim den Kottingbrunnern geschlagen geben. Trainer Philipp Steiner sah dennoch viel Positives: „Mit dem Ball waren wir richtig gut, das gilt es beizubehalten.“ Die Statistik spricht für die Jungwölfe. Erst einmal konnten die Pernitzer remisieren, drei von vier Duellen gingen an die SKN-Youngsters.

Eichler hofft auf Befreiungsschlag

Waidhofen bekommt’s am Freitag mit dem SV Langenrohr zu tun. „Gute Einzelspieler, kampfkräftige Truppe. Leicht wird‘s nicht.“ Dennoch sieht Trainer Edgar Eichler nicht nur aufgrund des Heimvorteils ein Plus bei seiner Mannschaft. Die Derby-Niederlage in Schrems hätte auf die Stimmung gedrückt. „Das muss wieder raus aus der Mannschaft.“ Das Auswärtsspiel in Langenrohr verlor der SVW mit 1:2. Gästecoach Gustl Baumühlner: „Die Waidhofener sind sehr heimstark und wir müssen mit voller Konzentration ans Werk gehen.

Selbstvertrauen im Doppelpack

Mit dem ersten Sieg im Frühjahr hat Haitzendorf einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Abstand auf Kilb, das den ersten Abstiegsplatz besetzt, beträgt nun komfortable sechs Punkte. Gegen Gloggnitz gilt es nun, den Aufwärtstrend fortzusetzen. „Ich hoffe, dass wir das Selbstvertrauen mitnehmen können und den nächsten Dreier einfahren“, sagt der Sportliche Leiter Alfred Traht. Auch spannend: das Kamptaler Traumduo Stefan Nestler/Florian Schuh, das mit 17 Treffern die torgefährlichste Zwei-Spieler-Kombination der Liga darstellt, bekommt direkten Druck von seinen Verfolgern. Die Gloggnitzer Patrick Handler und Lukas Grill bringen es zusammen auf 16 Tore. „Wir sind voll auf Schiene“, freut sich Coach Thomas Leonhardsberger über den gelungenen Saisonstart.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Kottingbrunn - Spratzern (Marchsteiner; Haidl, Mona), Schrems - Kilb (M. Winkler; T. Prochazka, E. Bajric), Zwettl - Retz (Willhalm; Mosch, Romaniuk), SG Ortmann/Oed-Waldegg - SKN St. Pölten Juniors (T. Halefoglu; M. Barmaksiz, Sen), SG Rohrbach/St. Veit - Mannersdorf (Radenkovic; Bingöl, P. Schönleitner), Waidhofen/Thaya - Langenrohr (Kotsch; Gökdemir, Babuscu).

Sonntag, 16.30 Uhr: Haitzendorf - Gloggnitz (Ziernwald; Güclü, Scharl).