Nur mehr die „Vizekrone“ ist zu vergeben

Die Titelentscheidung ist gefallen! Die SG Ardagger/Viehdorf spielt kommende Saison drittklassig, machte am Mittwoch mit einem souveränen 3:0 gegen Rohrbach alles klar. „Es ist so eine Genugtuung für die vielen, vielen Stunden Arbeit“, jubelt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber über den größten Erfolg in der Klubgeschichte. Der Schlüssel zum Aufstieg: Die beste Defensive der Liga, die nur 17 Gegentreffer zuließ. Und die Nervenstärke, während mit Zwettl die hochkarätigste Truppe der 1. Landesliga das Frühjahr verkorkste, Kottingbrunn gegen die Underdogs zu oft „ausschüttete“, sicherte sich Ardagger als konstanteste Truppe das Ostliga-Ticket.

Kottingbrunn will sich mit Frühjahrskrone trösten

Nun geht's nur mehr um den zweiten Platz. Kottingbrunn hat's in Waidhofen selbst in der Hand, möchte sich auch den Titel als beste Frühjahrsmannschaft sichern. Mit einem Umfaller des Spitzenreiters hatte man beim ASK nicht mehr wirklich gerechnet. „Zu 90 Prozent ist der Meisterzug abgefahren“, war sich Trainer Zeljko Ristic schon in der Vorwoche bewusst. Mit Adrien Dauce, dem Rückkehrer aus Langenrohr, steht der erste Zugang für die kommende Saison bereits fest.

Für Benjamin Mustafic geht's am Freitag um ein persönliches Highlight. Kottingbrunns Knipser liegt in der Torschützenwertung nur einen Treffer hinter dem aktuellen Leader, Langenrohrs Kevin Aue (16 Saisontore).

Stockerlplatz für den Aufsteiger? „Wäre ein toller Erfolg“

Egal, ob am Samstag gegen Retz noch der große (Vize-)Coup gelingt: Hinter den Gloggnitzern liegt eine Saison der Superlative. Auf Anhieb etablierte sich der Aufsteiger im Spitzenfeld, hat noch Außenseiterchancen auf Platz drei. Den Podestplatz möchte man auf jeden Fall verteidigen, Zwettl auf Distanz halten. „Das wäre ein toller Erfolg und die Krönung einer starken Saison“, unterstreicht Trainer Thomas Leonhardsberger, der sich im Sommer aus Gloggnitz verabschieden wird. Das Hinspiel haben die Weinstädter übrigens mit 1:3 verloren.

Spratzerns Abgang mit Anstand

Der SC Zwettl gastiert zum Abschluss in Kilb, die SKN Juniors treffen auf Schlusslicht Mannersdorf. Der ASK steht seit längerem als Absteiger fest, auch für Spratzern fuhr der Zug Richtung Klassenerhalt früher ab, als man sich das beim ASV erhofft hat. Zum Abschluss gab's aber ein kräftiges Lebenszeichen - 5:2 am Donnerstag gegen Langenrohr. „Wir haben uns mit Abstand verabschiedet“, sagt Trainer Goran Zvijerac. Der den Weg in die 2. Landesliga West nicht mitgehen wird. Der Coach, der aktuell die Ausbildungsmodule für die UEFA-Pro-Lizenz absolviert, möchte den nächsten Schritt machen - ihm liegen u.a. zwei Angebote aus Deutschland im Nachwuchsbereich vor.

Ebenfalls am Donnerstag waren Schrems und Haitzendorf im Einsatz - die Granitstädtern sicherten sich mit einem 2:1-Erfolg Rang sieben in der Endabrechnung.

Die letzte Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Kilb - Zwettl (Ma. Hameter; T. Eder, Yalgin), SKN St. Pölten Juniors - Mannersdorf (R. Resch; Ünlü, Sulejmanovic), Waidhofen/Thaya - Kottingbrunn (K. Kastenhofer; Güclü, G. Wieder).

Samstag, 17.30 Uhr: Gloggnitz - Retz (Mi. Obritzberger; Erdemir, Sungur).