Retz fordert den makellosen Aufsteiger

Niederösterreichs Liga mausert sich zur Liga der Überraschungen. Vermeintliche Underdogs mischen vorne mit, vermeintliche Favoriten lassen die Köpfe hängen. Unter diesen Vorzeigen ist auch Livespiel der Runde zu sehen. Wie schlägt sich der bärenstarke Aufsteiger St. Peter am Samstag (17 Uhr) beim SC Retz? Das ist in voller Länge zu sehen auf meinfussball!

Schlagerspiel im Weinviertel

Gastgeber Retz ist noch sieglos, kassierte zuletzte eine 0:4-Abfuhr in Wr. Neustadt. „So gewinnst du in dieser Liga kein Spiel“, ärgert sich Coach Andreas Haller über die Fehler bei den Gegentoren. Damit steigt der Druck in der Weinstadt und ausgerechnet jetzt kommt der formstarke Aufsteiger St. Peter/Au, der bisher alle seine drei Spiele gewinnen konnte. „Wir sind nun gefordert und müssen zu Hause unbedingt punkten“, stellt Sektionsleiter Werner Mischling klar.

Rundum happy ist man beim UFC St. Peter, der Heimerfolg gegen Favorit Kottingbrunn schmeckt dem Aufsteiger natürlich besonders gut. „Ein unglaublich toller Start für uns. Jetzt können wir gelassen nach Retz fahren“, sagt Sektionsleiter Andreas Döcker. Der Wermutstropfen: Elias Kaufmann musste aufgrund einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs liegt schon mehr als vier Jahren zurück. Im Frühjahr 2019 trennte man sich mit einem Remis (1:1).

Wunden lecken im Tabellenkeller

Der „Großkampftag“ in der 1. Landesliga ist jedoch schon der Freitag. Der bislang strauchelnde Titelfavorit aus Kottingbrunn steht gegen den SC Zwettl bereits ordentlich unter Zugzwang. „Ich bin sauer! Ich werde ab jetzt andere Töne anschlagen, so kann es nicht weitergehen“, erwartet sich Trainer Zeljko Ristic eine Reaktion seiner Kickerriege.

Die Gäste aus dem Waldviertel müssen eine 0:3-Derbyniederlage gegen Waidhofen verdauen. Dabei hakte es vor allem im Abschluss. „Wir müssen schauen, dass wir unser Positionsspiel wieder so gut auf den Platz bringen, dann können wir überall gewinnen“, legt SCZ-Coach Günter Schrenk den Fokus auf sein Team. Einserkeeper Sebastian Gessl, der sich eine Zerrung zugezogen hat, wird wohl noch nicht dabei sein. Kurioses Detail: Die letzten beiden Begegnungen zwischen Kottingbrunn und Zwettl endeten jeweils mit klaren Erfolgen der Auswärtsteams.

Aufsteiger verspricht der Nummer eins „brennende Hütte“

Die leidgeprüfte Wiener Neustädter Fußballseele durchströmen auf einmal ungewohnte Gefühle. Euphorie, pure Freude. Der Hintergrund? Schlichtweg der Blick auf die Tabelle. Jene weist die Fortuna als Nummer eins der Liga aus, mit dem Punktemaximum am Konto und ohne Gegentreffer, der die Laune trübt. Am Freitagabend schickt sich Aufsteiger Korneuburg an, die Torsperre der Wöhrer-Elf zu brechen.

„Ich hoffe auf viele Fans, die Hütte soll brennen“, appelliert Korneuburg-Coach Gerald Schalkhammer an die Fans. Die Favoritenrolle sieht er klar aufseiten des Leaders, mit Ex-Profis wie Maximilian Sax.

Jungwölfe als Überraschungspaket

Die SKN Juniors (zuletzt mit einer Nullnummer in Rohrbach) messen sich ebenfalls freitags mit dem SV Waidhofen. „Es ist immer offen, mit welcher Mannschaft sie aufkreuzen, ob sie jemanden von den Profis dabei haben“, ist Gästecoach Edgar Eichler im Klaren. Taktisch wird er es wieder so anlegen wie in Zwettl. „Wir wollen defensiv gut stehen und über schnelles Umschalten gefährlich werden.“ Antonin Plichta fällt langfristig aus.

Der ASV Schrems ist in der noch jungen Saison ungeschlagen, will daheim gegen die SG Ortmann den positiven Saisonstart bestätigen. „Wir sind gut drauf, können gegen jeden bestehen“, sagt Trainer Andreas Gutlederer. Den Piestingtalern gelang am Wochenende ein überraschender Sieg gegen Langenrohr.

Christoph Stifters Ortmanner müssen in den "hohen Norden" Foto: Malcolm Zottl

Das Warten auf den ersten Treffer

Als einziger Landesligist ist die SG Rohrbach noch ohne Torerfolg - und mit Regionalliga-Absteiger Scheiblingkirchen schlägt ein großer Name am Freitag im Gölsental auf. In bisher zehn Aufeinandertreffer zogen die Rohrbacher acht Mal den Kürzeren. Nur ein Mal konnte man gewinnen. SG-Trainer Robert Popovits erwartet einen Gegner, der vor allem bei Standards brandgefährlich ist. „Das ist sicher einer ihrer herausragenden Stärken“, glaubt der Rohrbacher Coach und fordert einmal mehr vollen Einsatz und Leidenschaft: „Wir müssen alles was wir haben, auf den Platz bringen.“

Statistik spricht für Sengül-Elf

Gloggnitz, wo nun Levent Sengül als Chefcoach bestätigt worden ist, misst sich mit Haitzendorf. er 38-Jährige, der von 2017 bis 2022 für die SVG kickte, der seit seinem Karriereende Co-Trainer ist, könnte sich auch vorstellen, das Amt längerfristig zu übernehmen. „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich sehe mich jedenfalls bereit für diese Aufgabe“, meint Levent Sengül.Die Kamptaler haben bislang noch nicht gegen die SVg gewonnen, in der Vorsaison gab's ein Remis (2:2) und einen Gloggnitzer 2:1-Sieg.

Ein überraschendes Schlusslicht

Das einzige Sonntagsmatch steigt in Langenrohr. Der bislang enttäuschende Titelanwärter bekommt's mit dem SCU Kilb zu tun. „Wir brauchen einen Erfolg“, sagt Trainer Gustl Baumühlner, der endlich auf einen fitten Emir Dilic hofft. Der Torjäger kämpft mit einer Reizung der Achillessehne. Am Sonntag sollt es gegen Kilb endlich mit den ersten Punkten für die Langenrohrer klappen. Kilb hat aber immerhin schon gegen Retz und Korneuburg angeschrieben und könnte sich als der nächste harte Brocken herausstellen.

„Langenrohr ist wieder ein Titelfavorit, der nicht so gestartet ist, wie man das erwartet hat. Das nimmt ihnen aber nichts an Qualität – sie sind eine sehr gute Mannschaft“, warnt Kilbs Trainer Milan Vukovic. „Aber wir werden sie stören – und wir kommen wie immer, damit wir punkten.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Waidhofen/Thaya - SKN St. Pölten Jun. (Hamid Topuz), Schrems - Ortmann/Oed-W. (Sebastian Reiss), Rohrbach/St. Veit - Scheiblingkirchen (Stevan Radenkovic), Kottingbrunn - SC Zwettl (Markus Javornik), Gloggnitz - Haitzendorf (Goran Knezevic); 20.00 Uhr: Korneuburg - Fortuna Wr. Neustadt (Kurt Hertelt). Samstag, 17.00 Uhr: SC Retz - St. Peter/Au (Daniel Holzinger). Sonntag, 11.00 Uhr: Langenrohr - SCU Kilb (Erik Karner).