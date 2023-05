Überschäumende Spannung vorm „Bier-Gipfel“

Das Waldviertler Derby im Fokus der Fans: Wenn sich am Freitagabend Schrems und Zwettl messen, können nicht nur die Fans vor Ort mitfiebern. Im Livestream der Runde gibt’s das prestigeträchtige Kräftemessen in voller Länge auf meinfussball zu sehen. Die Highlights der übrigen Partien zeigen wir, wie gewohnt, in den Kurzzusammenfassungen.

Fuger hinterlässt Lücke im Granit

Nicht bloß die „Frage der Ehre“ stellt sich, denn für Zwettl steht der angepeilte Meistertitel am Spiel. Die Schrenk-Elf muss gewinnen, Gastgeber Schrems möchte dem Leader ein Bein stellen. Sportleiter Herbert Zimmel: „Sie haben eine starke Mannschaft. Aber wir werden unsere Chancen bekommen.“ Mit Andreas Fuger fällt ein wichtiger Mann. Für ASV-Trainer Jürgen Prüfer ändert sich dadurch an der Zielsetzung nicht: „Daheim wollen wir die drei Punkte holen.“

Ein Fall für die Heimteams

Der Blick auf die Ergebnisse der Duelle der vergangenen Jahre fördert Interessantes zu Tage. Trafen die beiden Braustädte aufeinander, hat seit vielen Jahren stets die Heimmannschaft gejubelt – egal ob seit 2019 in der Landesliga oder davor in Freundschaftsspielen. Geht es nach Zwettl, sollte diese jahrelange Serie am Freitag freilich zu Ende gehen. Trainer Günter Schrenk weiß, dass trotz Platz eins nicht alles rund läuft, Zwettl „einige Hausaufgaben“ zu erledigen hat. Die Schremser schätzt er hoch ein: „Das ist eine starke Mannschaft, an allen Positionen top besetzt, dazu heimstark und mit einem coolen Fanclub im Rücken. Außerdem werden sie sicher wollen, dass wir in der Liga bleiben.“ Bei den Zwettlern kehrt Angreifer Milos Milovanovic (27) nach abgesessener Sperre wieder zurück.

Rohrbach-Coach retour an alter Wirkungsstätte

Aufsteiger Haitzendorf empfängt mit der SG Rohrbach einen alten Bekannten aus gemeinsamen Zeiten in der 2. Landesliga West. Die Elf aus dem Gölsental konnte zuletzt mit einem Erfolg gegen Ortmann Selbstvertrauen tanken. Den Heimischen würden drei Punkte gut tun, um das Abstiegsgespenst zu verscheuchen. Fix ist mittlerweile die Nachfolgelösung für Martin Parb: Christian Wallner übernimmt, assistiert von Christian Korbel, ab Sommer die Traineragenden in Haitzendorf.

Für Rohrbach-Coach Christian Maurer ist’s eine besondere Partie, schließlich war er auch in Haitzendorf als Trainer tätig: „Ich habe viele Freunde dort. Es ist ein besonderes Duell für mich“, sagt Maurer, der wieder auf Petr Sklenar und Patrik Chrenko zählen kan. Er erwartet eine kampfbetonte Partie auf Augenhöhe. „Wir müssen voll dagegenhalten. Die Tagesverfassung wird entscheiden“, sagt Maurer und gibt als Ziel ein bis drei Punkte aus.

Im Zeichen des Abstiegskampfs

Abstiegskampf ist auch das Stichwort in Kilb: Sowohl Gastgeber SCU – als aktuelles Tabellenschlusslicht – wie auch die Jungwölfe aus St. Pölten müssen um den Ligaverbleib bangen. Vor allem für die Heimischen sind Punkte Pflicht. „Uns erwartet eine der quirrligsten und beweglichsten Mannschaften der Liga mit einer sehr guten Spielkultur. Gegen diese Mannschaften muss man mit allen Mitteln kämpfen – und das werden wir machen“, verspricht Kilb-Coach Milan Vukovic.

Spratzern als Zünglein an der Meisterwaage

Anders als die Kilber hat das Hinrunden-Schlusslicht Spratzern das Momentum für sich. Unter Neo-Trainer Goran Zvijerac hat der ASV die rote Laterne abgegeben, gehört zu den Top Sechs im Frühjahr. Nun aber müssen die St. Pöltner zum Tabellenzweiten nach Ardagger, der einen Heimsieg braucht, um weiter im Titelrennen mitzufighten. Alle drei Gesperrten (Richard Aigner, Gabriel Spreitzer, Franz Kaltenbrunner) kommen retour, fehlen wird aber Alex Weinstabl wegen seiner fünften Gelben. Danach wartet dann gleich die englische Woche: Am 17. Mai steigt das Spitzenspiel in Kottingbrunn, am 21. Mai geht's für die Unterberger-Truppe nach Mannersdorf.

Um die Nummer eins im Süden des Landes

Zum Süd-Derby kommt’s am Freitagabend in Pernitz. Im Hinspiel entführten die Ortmanner dank einem Jacob Paul-Goldtor alle drei Punkte aus der „Gruab‘n“. Die Kottingbrunner sind deswegen auf Wiedergutmachung aus – und auf der Hut. „Wir hatten immer den Gegner, den Ortmann eine Woche später hat – ich gehe also davon aus, dass Trainer Christoph Stifter alles über uns weiß“, ist sich Kottingbrunn-Coach Zeljko Ristic bewusst.

Heimatlust und Frühjahrsfrust

Mannersdorf, das im Frühjahr in acht Runden nur zwei Tore verbuchen konnte, steht in Waidhofen gehörig unter Zugzwang. Die Heimischen hadern nach dem „Salto Nullo“ gegen Spratzern mit der flauen Bilanz in der Fremde. „Es sieht so aus, dass wir unsere notwendigen Punkte zuhause machen müssen“, sagt Trainer Edgar Eichler. Michael Past und Fabian Teufel dürften verletzungsbedingt ausfallen.

Werbung ohne Kontozuwachs

Der Freitag ist Großkampftag in der 1. Landesliga. Nur ein Match steigt am Samstag – nämlich der Gloggnitzer Heimauftritt gegen die im Frühjahrshoch schwebenden Langenrohrer. Die Leonhardsberger-Truppe war unter der Woche schon im Einsatz, remisierte gegen Haitzendorf. Ebenfalls mit einem 2:2 endete das Aufeinandertreffen der beiden Teams im Herbst. Langenrohr hat die 0:1-Niederlage zuletzt gegen Kottingbrunn weggesteckt. „Das war eins der besten Matches bisher und Werbung für den Landesligafußball nur leider hat für uns das Ergebnis nicht gepasst“, stellt Trainer Gustl Baumühlner fest.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Schrems - Zwettl (T. Halefoglu; Glassl, M. Barmaksiz), Haitzendorf - SG Rohrbach/St. Veit (R. Radev; Pleininger, Wallner), Kilb - SKN St. Pölten Juniors (K. Kastenhofer; Güclü, Tazreiter), SG Ardagger/Viehdorf - Spratzern (E. Karner; W. Ginda, Sen), SG Ortmann/Oed-Waldegg - Kottingbrunn (Daubeck; S. Celik, Rafenstein), Waidhofen/Thaya - Mannersdorf (M. Lenz; Kolm, H. Steininger).

Samstag, 16.30 Uhr: Gloggnitz - Langenrohr (A. Kaiblinger; Alisik, Markus).