Christoph Stifter's „Last Dance“ im Alpenstadion

Schrems - Retz, Freitag, 19.30 Uhr. Unfreiwillig musste Schrems vorige Woche eine Pause einlegen, weil die Regenfälle ein Spiel in Kottingbrunn unmöglich machten. „Wer weiß, wofür die Pause gut war. So hatte die Mannschaft Gelegenheit, die Akkus noch einmal aufzuladen, um in den letzten drei Runden noch einmal neu angreifen zu können“, nahm der Schremser Sportchef Herbert Zimmel die Spielabsage locker. Beim letzten Heimspiel des Jahres kommt's am Freitag in Schrems zum Bier/Wein-Duell mit dem SC Retz. „Unsere Heimbilanz ist gut, wir wollen natürlich weiter punkten“, sagt Zimmel, warnt aber vor dem Gegner: „Retz ist sicher eines der Top-Teams der Liga, hat auch einen großen Kader.“

Kilb - Waidhofen/Thaya, Freitag, 19.30 Uhr. Kilb hat zuletzt drei Punkte aus Rohrbach mitgenommen, ist damit seit sieben Runden ungeschlagen und hat fünf davon gewonnen. Vier Zähler fehlen den „Küba Buam“ noch auf den vereinsinternen Rekord von 23 Punkten pro Halbsaison aus dem vergangenen Frühjahr. Nach dem Heimspiel am kommenden Freitag gegen Waidhofen/Thaya wartet noch Kottingbrunn. Kilbs Trainer Milan Vukovic stellt aber klar: „Wie soll man auf X spielen? Wir wollen sechs Punkte, wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Den Waidhofnern zolle Vukovic allerdings „Riesenrespekt“, gegen das Schlusslicht müsse Kilb viel Tempo, Kaltschnäuzigkeit und Zielstrebigkeit beweisen. „Waidhofen ist eine Mannschaft, die jede Partie kämpft, die immer alles gibt – da kommst du irgendwann zurück. Und wir wollen nicht das Team sein, gegen das sie zurückkommen“, blickt Vukovic voraus. Fraglich ist Angreifer Eron Terziu wegen einer Knieblessur. Zudem kann Vukovic nicht auf der Betreuerbank Platz nehmen: Der SCU-Coach sah in Rohrbach kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte. Bei Waidhofen verschärfte sich die ohnehin schon desaströse personelle Lage erneut: Kapitän Michael Mejta fiel zuletzt mit einer Zerrung aus.

Ortmann - Kottingbrunn, Freitag, 19.30 Uhr. Der letzte Auftritt von Christoph Stifter als Trainer des SC Ortmann in der SCO-Heimstätte. Denn mit Ende der Hinrunde ist für Stifter nach über vier Jahren Schluss, sein Ziel ist noch offen. Nicht mit dabei ist Jacob Paul - der „Kottingbrunn-Schreck“, der beim Aufeinandertreffen vor genau einem Jahr der Siegtorschütze war, sitzt eine Sperre ab. Für Kottingbrunn geht's um die ersten drei Punkte der Post-Ristic-Ära. Neo-Coach Markus Rühmkorf: „Dazu müssen wir im Vergleich zur Vorwoche eine Steigerung erkennen lassen.“

Langenrohr - Korneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Im Tullnerfeld wird es wohl eine volle Hütte geben, wenn der Aufsteiger und Tabellenführer aus Korneuburg in Langenrohr gastiert. Die Vorzeichen sind klar, Korneuburg der klare Favorit. Langenrohr konnte mit den Siegen gegen Waidhofen und Kottingbrunn zwar etwas Aufwind generieren, musste gegen Retz trotz starker Leistung aber wieder einen Rückschlag hinnehmen. SVL-Coach Baumühlner ist bewusst, dass man „zwei ganz schwere Runden zum Abschluss“ vor der Brust hat.

SC Fortuna Wiener Neustadt - SKN St. Pölten Juniors, Freitag, 20 Uhr. Die Gäste aus St. Pölten konnten sich zuletzt mit einem 2:1 daheim gegen Haitzendorf Luft verschaffen. Und das macht Gusto auf mehr! „Wir wollen noch eine Miniserie starten“, blickt Co-Trainer Thomas Vollnhofer voraus. Im Hinblick auf das Duell gegen seinen ehemaligen Klub im Wr. Neustädter Stadion meint Vollnhofer. „Eine schwere, aber eine coole Aufgabe.“ In Wiener Neustadt geht's darum, nicht im Niemandsland der Tabelle zu versinken und wieder Anschluss an die obere Tabellenregion zu finden. Wieder mit dabei sind Zweikampf-Spezialist Philipp Eichberger und Mittelfeld-Taktgeber Matthias Binder, die ihre Sperren abgesessen haben.

Scheiblingkirchen - Gloggnitz, Samstag, 14 Uhr. Derbytime im Pittentalstadion! Zum ersten Mal seit rund 40 Jahren treffen zwei Teams aus dem Bezirk Neunkirchen in der obersten NÖ-Spielklasse aufeinander. Das letzte Wiedersehen in einem Meisterschaftsspiel zwischen diesen beiden liegt nicht ganz so lange her. In Scheiblingkirchens Meistersaison in der Gebietsliga feierte der USV einen 2:1-Erfolg - der Matchwinner war damals Christian Ressler. Für ihn wird das Derby die letzte Partie im Pittentalstadion sein, er hat nämlich sein Karriereende bekannt gegeben. Für Daniel Pichler bei Gloggnitz und Mirza Jatic bei Scheiblingkirchen wird's ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein, beide Kicker haben beide Vereine in der Vita stehen.

St. Peter/Au - Zwettl, 14 Uhr. Aufsteiger St. Peter hat zuletzt bei Scheiblingkirchen-Warth den nächsten Punkt eingefahren. Jetzt steht das Heimspiel gegen Zwettl am Programm, dann geht's noch zu den Jungwölfen nach St. Pölten. „Zwettl wird sicher eine harte Nuss, aber wir wollen auf jeden Fall noch drei, super wären vier, Punkte machen“, blickt Sektionsleiter Andreas Döcker auf die letzten beiden Runden im Herbst. „Harte Nuss“ war auch das Wort, das Zwettl-Trainer Günter Schrenk, angesprochen auf St. Peter, in den Sinn kam: „Sie spielen ein flaches 4-4-2, sind eine sehr kompakte, gut organisierte Mannschaft, die das Umschaltspiel sehr gut beherrscht. Sie haben auch viel Qualität im Kader.“ Die Zwettler bewiesen in den vergangenen Wochen aber auch, dass sie mit solchen Mannschaften immer besser zurechtkommen.

Haitzendorf - Rohrbach/St. Veit, Sonntag, 15.30 Uhr. Von seiner Forderung nach sechs Punkten aus den letzten vier Spielen - aktuell sind es noch null - ist Haitzendorfs Sportlicher Leiter Alfred Traht inzwischen abgewichen. „Mit vier Punkten könnte ich auch leben. Es sind jetzt trotzdem zwei Finalspiele. Es gibt kein Ausprobieren und keine Ausreden mehr.“ Wie ernst es Traht meint, zeigte sich am Donnerstag. Da wurde nämlich bekannt, dass sich der Verein von Trainer Christian Wallner getrennt hatte. Traht selbst, der bisherige Co-Trainer Christian Korbel und Martin Parb, seines Zeichens Haitzendorf-Langzeitcoach bis zum Sommer dieses Jahres, springen in den letzten zwei Spielen in die Bresche.

„Ihr Hoffnungsträger, Florian Schuh, ist nach seiner Verletzung zurück. Der hat uns schon mal das Genick gebrochen“, erinnert sich Hannes Loidolt. Der sportliche Leiter der Rohrbacher hofft zwar auf einen vollen Erfolg, warnt aber zugleich. „Sie sind zwar im hinteren Drittel, zuhause haben sie aber Wiener Neustadt mit 5:1 geschlagene. Wir müssen zu 100 Prozent konzentriert sein.“